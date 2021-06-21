湯麵只能吃粗飽？內行「1步驟」秒升級：放下去就豐富了

全台因新冠疫情影響，已進入防疫三級警戒滿一個月，不少民眾為減少外出染疫風險，只能在家親自下廚果腹。而料理之中最輕鬆上手的菜色莫過於「湯麵」，只是家常湯麵作法雖簡單，但想兼顧口味和湯頭可是需要特別講究，近日就有民眾好奇「吃粗飽湯麵如何升級」，文章曝光後掀起不少老饕回應，紛紛透露自己的私房食譜。

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這名網友在PTT的廚藝版上發文提到，雖然湯麵的做法雖然不難，但自己為了避免做出淡而無味的湯麵，每次都會在下廚時搭配使用味素，不過吃久了卻也覺得「發現對精神不太好」，這就讓他苦惱的發文向網友求助「請問廚藝高手們，如何將普通味精湯麵升級？最好還能便宜實惠，窮人都吃得起」。

▲防疫期間不少人在家只能自己下廚，想煮碗湯麵不只想吃飽，老饕更分享了１步驟讓口感更升級。（示意圖／NOWnews資料照）

話題掀起許多網友討論，其中就有老饕建議可以從湯底下手，透過「加料」這一步驟快速讓湯底有味道，「買高湯罐或雞湯塊吧，應該也不貴，或加柴魚片」、「味噌丟下去或是韓式大醬or辣醬」、「鯖魚罐頭麵真的好好味」、「榨菜肉絲放下去，湯頭就豐富了」、「買個肉燥罐頭，湯麵也可以加肉燥」。

此外，也有網友建議先將配料炒過加水，代替費時熬煮的高湯「買包貢丸分次使用，切片味道比較會出來，先炒過更香」、「蔥蒜爆香水加下去基本香味就有了」、「如果要便宜又不要味精、味素，就把蔬菜不要的部分洗淨，和雞骨架（超市一副40元）拿去熬一鍋湯底，再冷凍分裝」、「洋蔥炒一炒加蘿蔔下去煮就很甜啦」。（編輯：楊智傑）