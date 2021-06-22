防疫外帶火鍋太澎湃！學生妹秀「巨大肉片照」：湯頭超鮮
在台灣吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛，但近日卻因為疫情導致大部分民眾選擇「外帶」，近日就有網友在網路上分享了超澎湃的防疫外帶火鍋，更秀出了「巨大肉片照」，直言「湯頭超鮮」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 09:49:15
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「超誇張防疫火鍋外帶餐」的文章表示，「對於火鍋我有三大要求，『湯不可以反鹹』，吃完很渴代表添加物太多；『肉要新鮮』，而且一定要份量足夠；『價格要實惠』，火鍋這種東西CP值很重要！這次外帶的店家真的有讓我們驚豔到」，原PO更隨文附上圖片直言自己點了「頂級松阪豬、安格斯培根牛、國寶梅花豬、安格斯霜降牛、香嫩去骨雞腿、野生無毒白蝦40隻、昆布高湯」，從照片中可以看到「蝦子全都是冷凍、肉每盤都是兩層超巨大、40隻蝦子放到鍋子放不下，湯超級無敵霹靂鮮甜」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。 網友們看完後紛紛留言表示「這樣好划算，很適合我現在疫情關係不能花太多」、「看的我好餓，都要流口水了」、「這份量真的看起來太讚了吧」、「也太划算了吧，好羨慕，我家這裡都沒有這種火鍋」、「真的要瘋看起來超好吃！」、「餓了，改天想衝去買一波了」。（編輯：王柏文）