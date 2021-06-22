高麗菜怎清洗才對？達人不藏私曝「正確步驟」：錯了母湯
高麗菜料理方式多樣，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。對此，就有網友好奇詢問「大家炒高麗菜究竟是有洗沒洗？還是只是過過水？」而引來達人曝光清洗正確步驟。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 14:23:51
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己聽聞高麗菜不需要洗，且收看美食節目時，切高麗菜絲也沒特別清洗，「上週經過某連鎖便當店，看到店家在店外面切高麗菜，也是沒洗直接切，但和美食節目的看起來，乾淨度感覺有差」，這就讓原PO好奇發問「那大家炒高麗菜究竟是有洗沒洗？還是只是過過水？」
問題曝光後，就有達人曝光正確步驟，指出應先將最外層的葉子剝掉幾片，還得先經過浸泡後再清洗，直言「這種由內而外長的，農藥大部分在外葉，但也會有些許可能滲到裡面，所以還是要洗」、「最外層剝掉才洗」、「蔬果都要浸泡→沖洗，去除接觸在表面的農藥」、「我會撥開再洗」、「先一片一片撥去洗，然後才會撕片或是切」、「一定會先洗再切，避免髒污病菌農藥殘留在砧板和刀具上，錯了母湯」。
至於留言中有不少人會「先切後洗」，但食藥署先前曾闢謠，表示清水沖洗是簡單減少農藥殘留的方法，由於接觸型農藥為常見的農藥殘留藥劑種類，除去這些附著在植株的殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險。
食藥署指出，清洗時可先以清水浸泡數分鐘，待農藥溶解在水中後，再用流動的清水沖洗，讓水流沖走蔬果的殘留農藥。而蔬果經過沖洗後，再切塊，或是除去不食用的部分。最後，食藥署強調「先洗後切」可避免農藥汙染刀具，不致使刀具上的農藥汙染至其他乾淨的部位，減少蔬菜表面被農藥污染的風險。（編輯：陳雅雲）