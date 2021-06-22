古早味「三角餅」名字被遺忘？老饕一看狂讚：口味超級多
台灣各地都有屬於自己的傳統小吃、甜點，隨著時間的流逝，這些古早味也越來越少見。就有網友貼出一張「三角形」餅的照片，好奇正確名稱究竟為何？更意外釣出許多老饕熱切討論並大讚「口味超級多」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-22 22:02:12
原PO在臉書《爆廢公社》上發出照片，只見圖片中盤子上放置著一塊三角形狀的餅，內餡則是黑色的。她隨後提問「這個到底叫什麼？小時候很愛，很香很好吃，現在很少見了」。
隨後立刻釣出上千位網友大喊超懷念，並紛紛回應「我都說三角餅，這真的很好吃，口味超級多」、「我們市場每天都有賣，在新北三重」「宜蘭那邊都叫米高煎」、「石頭餅，早期好像都這樣叫」、「麥芽煎餅！有很多口味」、「我喜歡花生口味、芝麻的也不錯」。
事實上這個「三角餅」在全台灣各縣市有不同名字，在南投多被稱作「三角餅」、金門稱作「滿煎糕」、彰化稱作「麥煎餅」、宜蘭稱作「米糕煎」，另外也有不少別稱如麥仔煎、甜煎餅、石頭餅、麥餅等。
而根據《維基百科》資料顯示，這個三角餅又名「曼煎粿」，最早源自福建泉州一帶，是煎餅的一種，使用以發酵的麵糊倒入圓形煎盤上，讓麵糊受熱發脹而成，其餡料多以炒香的花生碎、蔗糖及罐頭玉米粒為主，至今仍盛行於馬來西亞、新加坡、汶萊、印尼、香港、臺灣等地。（編輯：潘毅）