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不過除了吃止痛藥之外，其實用飲食、生活作息的改變，也可以幫助緩解頭痛，頭痛學會理事長林高章說，其實偏頭痛是一種跟血管、神經、腦內傳導物質都有關係的疼痛，尤其現在發現偏頭痛有一大半跟腦內傳導物質「CGRP」（抑鈣素基因-系胜肽）分泌過多有關，而 CGRP 會讓血管擴張，所以會感受到血管在頭上一跳一跳的。
只要少吃一點會刺激神經、血管的食物，就可以讓頭痛緩解，自然就不會那麼容易發作了。林高章說，其實「常常頭痛是對大腦有傷害的，我們本身需要適應環境，身體也需要適應環境，體內的化學物質才不會混亂、造成頭痛，所以能規律生活、規律作息是最好的。」
會誘發頭痛的幾種食物：紅酒、起司、巧克力都上榜
這類食物通常是含有各種不同生物胺基酸的食物，其中肽胺酸會導致血管收縮、引發前庭神經的敏感，而組織胺酸會引發過敏、導致頭痛。
另外，會影響血壓的酒精、尼古丁跟咖啡因，也會因為血管收縮或擴張造成血壓不穩的頭痛，但程度因人而異。
- 含有肽胺酸的食物
- 柑橘類水果
- 起司
- 含有跟組織胺酸的食物
- 巧克力
- 堅果類如花生、核桃、腰果
- 小麥製品
- 人工食品
- 醃漬或罐頭食品
- 微波食品、即食食品
- 煙燻食品如香腸
- 含有添加物、人工色素的甜食、零食
- 酒精
- 咖啡因
- 辣
不過，既然知道這些食物會造成神經敏感，或是過敏反應，進而引發頭痛，吃一些放鬆神經的營養素，其實也可以幫助緩解頭痛；像是維生素 B 群，可以幫助神經放鬆，一般所稱的 B 群包含 B1、B2、B3（菸鹼酸）、B5（泛酸）、B6、B7（生物素）、B9（葉酸）和 B12，屬於水溶性維生素，多作用在神經傳導的代謝上，所以缺乏時會造成神經發炎、引起頭暈、頭痛、疲倦無力、貧血、幻覺等症狀。
補充一顆維生素 B 群，可以保持體力，也不容易造成身體負擔，算是不錯的選擇。不過林高章認為，其實只要神經可以自行調節、血管健康，偏頭痛也會改善很多，所以有頭痛問題的人最好養成運動習慣，尤其是有氧運動。
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 頭痛時不能吃的 6 種食物！紅酒、起司、巧克力都上榜
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