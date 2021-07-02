媽媽營養師最愛這一味　用它守護全家人健康最安心

近年全民健康意識抬頭，再加上疫情影響，對於「吃」更多的是希望吃出健康，有更好的生活。擁有一對兒女的營養師宋明樺，建議大家守護全家人健康從養好腸道，鞏固保護力基礎開始。腸道決定人體約70%的保護力，是身體的重要防線，透過每日飲用1到2杯AB優酪乳，可維持腸道菌相平衡、增強好菌優勢，同時其豐富的營養成分，不論對哪個年齡層，像是就學階段的學生族群、職場打拼的三明治族群、處於第三人生的樂齡族群，都能提供身體所需，輕鬆為全家人的健康財富加分！





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學生族群成長必備 AB優酪乳應援你的校園生活

現代社會許多人早晨趕著出門，經常忽略早餐，台灣曾有調查顯示，13～18 歲學齡期的青少年有27.5%早上空著肚子去學校，但不吃早餐身體無法供應上午所需的能量，會感到倦怠，對於要花許多精力學習的學生來說，注意力也容易不集中。





營養師宋明樺建議，正值生長發育的學齡期孩子，除了記得吃早餐，不妨選擇優酪乳取代含糖飲料。AB優酪乳含有的優質蛋白質、鈣質，能提供孩子成長發育所需的重要營養；此外不論是國小、國中甚至高中，腸道菌相都還在建立中，因此需要更多的好菌維持消化道機能，AB優酪乳每毫升含1億個以上活性乳酸菌，是國家發酵乳標準的10倍含菌量，豐富的益生菌能幫助營養消化吸收、增強保護力，每天一瓶應援家中學齡期孩子，以更充沛的活力迎接校園生活。





▲學生族群成長必備 AB優酪乳應援你的校園生活。（圖／資料照片）

三明治族堅強夥伴 AB優酪乳捍衛你的健康與好氣色

台灣於1993年邁入了高齡化社會，2018年轉為高齡社會，在此趨勢下「上有高堂，下有子女」的上班族群佔比越來越高，這群夾在兩代間的三明治族，面對工作及家庭的雙邊壓力，加上忙碌生活中養成的外食、吃不定時、吃太快等飲食習慣，容易導致營養不均、腸胃不適、面有菜色等問題。





同為三明治一族的營養師宋明樺表示，自己經常遇到工作繁忙、開會時間過長的情形，這時她會買一瓶AB優酪乳搭配地瓜或沙拉快速補充，避免空腹時間過久對胃腸造成影響，同時AB優酪乳含有能耐胃酸及膽酸直達腸道的雷特氏®B菌，長期飲用有助於增加腸內益生菌、降低胃幽門螺旋桿菌之數量，腸胃好，新陳代謝與保護力自然跟著提升！另外，作為優質乳製品來源，攝取優酪乳也可以補鈣，晚上喝可讓處於高壓的你在夜晚擁有更好的睡眠品質，睡得好也才能自帶好氣色，用更好的狀態應對繁重日程。





▲三明治族堅強夥伴 AB優酪乳捍衛你的健康與好氣色。（圖／資料照片）

天天喝AB 樂齡族從腸道開始年輕不顯老

2013-2016年國民營養健康狀況變遷調查結果指出，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，有高達8-9成的國人每日乳品類攝取不足1份，其中以75歲以上以及45-64歲情況最為嚴重。處於第三人生的樂齡和退休族群，隨著年齡增長身體機能和新陳代謝下降的現象越來越明顯，除了鈣質流失，腸道菌相的組成也在惡化。





營養師宋明樺提醒樂齡族群，補充身體所需營養，除了營養補充劑這個選項，更應該多從食物中攝取。獲得腸胃雙效健康食品認證的AB優酪乳，內含雷特氏®B菌等優質益生菌，可發揮功效幫助改變腸道細菌叢生態、使排便順暢，啟動良好的代謝循環！另外，蛋白質經由優酪乳中的乳酸菌發酵分解成小分子後其實更有利於腸道吸收利用，鈣質也能幫助維持身體行動力。天天喝AB習慣成青春，一次補充好菌和關鍵營養，讓你從腸道開始變年輕，健康展開樂活人生！



