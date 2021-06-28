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房市／疫情進場撿便宜　看降價4指標

▲疫情期間有許多民眾等待降價可進場，專家表示可觀察4大指標。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情期間有許多民眾等待降價可進場，專家表示可觀察4大指標。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-28 08:00:00

新冠肺炎疫情影響百業，連房市也不例外，有意購屋的民眾都在等相對房價調降入場，但房市降價訊號該怎麼看？專家表示，可從開發商動作、整體經濟情況、交易量、法拍屋數量4大指標觀察。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德與住商不動產企研室資深經理徐佳馨皆表示，目前尚未看到降價訊號，不過有意購屋者仍可觀察幾個指標。

第1個指標為建商帶頭降價，曾敬德表示，以過去經驗來看，開發商動作會是第一個訊號，若是疫情持續，建商撐不住了，若是有中大型建商宣布開出降價第一槍，就是一個重要的指標，後續就如同骨牌效應會有其他建商釋放讓利措施。

徐佳馨補充，倘若這波疫情前有到某個案場看過房子，這波疫情期間可再留意房價是否鬆動，或是疫情前消費者曾對屬意房屋出價，疫情期間若是代銷人員回頭積極聯絡，就代表有議價空間。

第2個指標可觀察整體經濟情況，隨著疫情的衝擊，許多企業開始放無薪假、甚至裁員，都會是影響民眾購買房屋的因素，曾敬德舉例，衡量總體經濟包括股市是否大跌、失業率是否暴增，像是2008年的金融海嘯，即影響房市交易量。

此外，曾敬德表示，也可觀察房市的景氣循環，像是2014年因房市景氣循環已走到高點，再加上政策抑制，因此房價向下修正，區域房市都會跟著大盤走勢調整。

第3個指標為交易量減少，徐佳馨表示，通常交易量減少，也會連帶影響價格，消費者可以鎖定疫情前看過的幾個社區大樓，觀察開價是否比疫情前的相對高點低。

不過，曾敬德提醒，短期的交易量易受短期事件影響，不一定會直接反映在價格上，因此若要觀察交易量與房價之間的關係，需要拉長時間來看，僅單看一個月的交易量不精準，觀察交易量最好拉長半年觀察。

第4個指標為法拍屋的數量，徐佳馨表示，房子會淪為法拍屋，為貸款人資金斷鍊，無法正常繳房貸所致，但近幾年在低利環境下，國內法拍屋的數量都處於相對低點，曾敬德補充，法拍屋數量為房地產市場相對不靈敏的指標，就連2014年房市慘澹時，也沒有法拍屋爆量的情形，此外，路上、住家若有許多屋主貼上「自售」的告示，也是一個觀察點。

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