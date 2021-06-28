房市／疫情進場撿便宜　看降價4指標

我是廣告 請繼續往下閱讀
第1個指標為建商帶頭降價，曾敬德表示，以過去經驗來看，開發商動作會是第一個訊號，若是疫情持續，建商撐不住了，若是有中大型建商宣布開出降價第一槍，就是一個重要的指標，後續就如同骨牌效應會有其他建商釋放讓利措施。
徐佳馨補充，倘若這波疫情前有到某個案場看過房子，這波疫情期間可再留意房價是否鬆動，或是疫情前消費者曾對屬意房屋出價，疫情期間若是代銷人員回頭積極聯絡，就代表有議價空間。
第2個指標可觀察整體經濟情況，隨著疫情的衝擊，許多企業開始放無薪假、甚至裁員，都會是影響民眾購買房屋的因素，曾敬德舉例，衡量總體經濟包括股市是否大跌、失業率是否暴增，像是2008年的金融海嘯，即影響房市交易量。
此外，曾敬德表示，也可觀察房市的景氣循環，像是2014年因房市景氣循環已走到高點，再加上政策抑制，因此房價向下修正，區域房市都會跟著大盤走勢調整。
第3個指標為交易量減少，徐佳馨表示，通常交易量減少，也會連帶影響價格，消費者可以鎖定疫情前看過的幾個社區大樓，觀察開價是否比疫情前的相對高點低。
不過，曾敬德提醒，短期的交易量易受短期事件影響，不一定會直接反映在價格上，因此若要觀察交易量與房價之間的關係，需要拉長時間來看，僅單看一個月的交易量不精準，觀察交易量最好拉長半年觀察。
第4個指標為法拍屋的數量，徐佳馨表示，房子會淪為法拍屋，為貸款人資金斷鍊，無法正常繳房貸所致，但近幾年在低利環境下，國內法拍屋的數量都處於相對低點，曾敬德補充，法拍屋數量為房地產市場相對不靈敏的指標，就連2014年房市慘澹時，也沒有法拍屋爆量的情形，此外，路上、住家若有許多屋主貼上「自售」的告示，也是一個觀察點。