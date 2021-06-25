啥食物不適合叫外送？老饕直指「3品項」：鮮度落差太大
近期因為疫情影響，外送平台使用率大增，因此也有不少用戶遇過餐點延遲的狀況。就有網友好奇，哪些食物會因外送過程，導致吃起來的味道或口感產生異變？問題也掀起老饕熱烈回響，其中有3種類食物被點名最多次，完整原因也曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 18:17:40
原PO在論壇PTT上發問，「三級期間，叫外送的機率應該蠻高的，一開始還會自己煮，後來整個懶，乾脆直接都外送。而有些食物吃起來跟店裡面吃的差不多，但有些食物一外送就變得很不OK，像是薯條，真的軟到吃不下去，不知道依大家的經驗有哪些食物不適合外送呢？」
眾多網友紛紛點名「壽司」、「拉麵」、「牛排」，並分享自身經歷「壽司，塑膠袋跟贈品全都有魚腥味新鮮度又有差，整個很不行」、「壽司吧？送來都撞成拌飯了」、「絕對是拉麵，就算麵體有分裝口感也完全不對」、「拉麵，好想在店裡吃拉麵」、「牛排，肉剪成那樣小塊放便當紙盒還過熟」。
此外也有網友點名其他品項，「生食都不適合吧，悶在保溫包根本細菌培養皿」、「各種奶蓋，每次送到直接變奶茶」、「乾的炒泡麵，會整個乾到不行，跟現場吃差很多」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。