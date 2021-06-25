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啥食物不適合叫外送？老饕直指「3品項」：鮮度落差太大

▲有網友抱怨，媽媽一開始不願使用外送平台，沒想到媽媽熟練介面後，三餐全靠外送解決。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）
▲有網友抱怨，媽媽一開始不願使用外送平台，沒想到媽媽熟練介面後，三餐全靠外送解決。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 18:17:40

近期因為疫情影響，外送平台使用率大增，因此也有不少用戶遇過餐點延遲的狀況。就有網友好奇，哪些食物會因外送過程，導致吃起來的味道或口感產生異變？問題也掀起老饕熱烈回響，其中有3種類食物被點名最多次，完整原因也曝光。

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原PO在論壇PTT上發問，「三級期間，叫外送的機率應該蠻高的，一開始還會自己煮，後來整個懶，乾脆直接都外送。而有些食物吃起來跟店裡面吃的差不多，但有些食物一外送就變得很不OK，像是薯條，真的軟到吃不下去，不知道依大家的經驗有哪些食物不適合外送呢？」

▲從照片中可以看到，桌上擺滿著原PO買到的料理，原PO指出「夜市牛排130、烏龍茶30、蛋塔30」，總共190元。（圖／臉書社團《爆怨公社》）
▲部分網友認為，牛排會在外送過程中變得過於乾癟。（示意圖／臉書社團《爆怨公社》）
眾多網友紛紛點名「壽司」、「拉麵」、「牛排」，並分享自身經歷「壽司，塑膠袋跟贈品全都有魚腥味新鮮度又有差，整個很不行」、「壽司吧？送來都撞成拌飯了」、「絕對是拉麵，就算麵體有分裝口感也完全不對」、「拉麵，好想在店裡吃拉麵」、「牛排，肉剪成那樣小塊放便當紙盒還過熟」。

▲夜市「10元壽司」便宜又好吃？知情人揭2關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）
▲壽司也被不少人點名，認為外送會讓其味道出現變化。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pexels）
此外也有網友點名其他品項，「生食都不適合吧，悶在保溫包根本細菌培養皿」、「各種奶蓋，每次送到直接變奶茶」、「乾的炒泡麵，會整個乾到不行，跟現場吃差很多」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
9.09%90.91%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.42%39.58%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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