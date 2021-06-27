藍莓超常發霉？她嘆「放保鮮袋也一樣」　內行抖致命關鍵

許多人飯後會來點富含維生素C的水果，而水果種類相當豐富，其中「藍莓」也是不少人的最愛，不過，就有一名女網友發文，表示每次買藍莓，將其放進保鮮袋以後卻依然常常「發霉」，讓她相當苦惱，貼文一出，就有內行網友抖出「致命關鍵」。





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該名女網友昨（26）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示每次從賣場買回藍莓，就會直接將其放進蔬果保鮮袋，接著冰起來，在要吃之前才拿出來洗，可是她卻發現藍莓還是依然容易發霉，因此發問「請問大家都怎麼存放，可以避免這種情況呢？丟掉真的好浪費」。





▲一名女網友苦惱「為何藍莓容易發霉」，不知怎麼保存才好。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

其中，也有內行網友抖出「致命關鍵」，就是藍莓怕水氣，因此存放環境絕對不能潮濕，「其實直接放蔬果保鮮袋裡更快濕爛發霉，得在裡面放厚紙巾吸收水份」、「蔬果悶在袋子裡沒有透氣反而容易發霉」、「藍莓本來就怕潮濕、不行直接冰冷臧的，先洗洗瀝乾分裝數量冰冷凍、要吃再拿出來直接吃」、「我都整盒放冰箱冰可以放超過一個禮拜沒問題耶，藍莓怕太濕容易爛，盒子上有洞不會把濕氣悶在裡面」。





另外，也有網友建議，「吃之前才能洗啦～買回來放盒子直接冰，要吃多少從冰箱抓個幾把出來，可以吃兩三個禮拜（不要整盒拿出來喔，一旦流汗有水珠就會發霉了）」、「買回來就先全部用蔬果清潔劑洗淨，用廚房紙巾吸乾，再把剩餘水氣用電風扇吹掉，保鮮盒墊廚房紙巾，然後冰起來保存，就可以慢慢吃很多天」。（編輯：郭佩蓉）



