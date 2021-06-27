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漢堡排不解凍也能吃？行家曬「免退冰」煮法：鮮美又多汁

▲漢堡排能夠冷凍儲藏相當方便，不過有網友就好奇除了解凍、退冰外還有沒有其他烹飪方式。（圖／取自《PhotoAC》）
▲漢堡排能夠冷凍儲藏相當方便，不過有網友就好奇除了解凍、退冰外還有沒有其他烹飪方式。（圖／取自《PhotoAC》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-27 22:35:23

台灣疫情未見好轉趨勢，印度Delta變種病毒又入侵屏東社區，不少人只好趁著出門採購準備大量食材或冷凍食品，減少外出購物染疫風險。而日前就有網友買了冷凍漢堡排後好奇詢問料理方式「解凍後再煎還是直接下鍋煎」，文章曝光後掀起不少民眾留言教學，甚至有內行分享幾招神奇料理法，讓其他網友紛紛筆記下直呼「下次要試看看！」。

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這名網友日前在臉書社團「台灣唐吉訶德 分享老實說（DON DON DONKI）」提到自己在三級防疫警戒時到唐吉訶德進行食材補貨，不過買了漢堡排後卻不太熟悉該如何料理，因此發文詢問「冷凍的漢堡肉，請問一下是要解凍後再煎還是直接下鍋煎，或是還有其他烹飪方法呢？」。

▲漢堡排（圖／取自臉書社團「台灣唐吉訶德
▲漢堡排冷凍後需費時等待解凍才能下鍋油炸烹煮。（圖／取自臉書社團「台灣唐吉訶德 分享老實說（DON DON DONKI）」）
提問掀起不少民眾留言給出建議，大部分網友仍建議原PO想料理漢堡排前必須先解凍、退冰，「解凍退冰就像漢堡肉一樣壓扁煎熟就可以啦」、「退冰煎，我覺得壓扁超級好吃的，可以整片都煎的洽洽，也不會有沒熟的問題，還可以夾兩份吐司」、「退冰後再煎、不然冷凍煎到熟都焦了」、「解凍建議冷藏解，雖然都會流失一點肉汁就是了」。

不過留言中也有內行分享幾種「免退冰」的料理方式，「氣炸鍋不用退冰直接烤 180度10分鐘翻面再12分鐘，成品鮮美又多汁」、「先電鍋蒸熟再放烤箱烤表面焦，淋一點黑醋」、「直接下鍋不用退冰，最小火蓋鍋蓋，適時打開蓋看看熟度，ㄧ面有焦黃再翻面，就可以了」、「不用退冰先用電鍋蒸，倒掉油水，再熱鍋不用油直接煎洽洽就好，這樣中心有熟表面也有洽洽也少了油」。（編輯：楊智傑）

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