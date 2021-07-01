房地合一2.0／投資客將被逐出市場　建商：房價將變合理

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全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，這個政策已經發布了半年，如今於7月正式上路，不管是業者、消費者都已經相當清楚，「大家也都調適差不多了」，因此房地合一稅2.0對整體房地產市場的衝擊，已經沒有那麼大了。
賴正鎰提到，近幾年在政策影響下，買房需求已回歸自用為主，炒短線的投機客已經很少；而對一般自用戶而言，短時間住了幾年就想賣房的比例也很少，因此他認為房地合一稅2.0對市場的影響微乎其微。至於其他有高資產的投資客，「心裡早就沒有想短線」，他們著重在中長期的利潤，因此受到稅制衝擊更小。
相對房地合一稅2.0而言，賴正鎰反而認為這波疫情對房地產市場的衝擊更大，以鄉林的建案為例，在三級管制之前，每周看屋量可達3、40組，如今僅剩約10組客人；不過，目前疫情逐漸受到政府管控，可望在7、8月後逐漸趨緩，整體房地產市場可望在今年第四季，也就是10月起陸續恢復，目前仍持續觀察市場情況。
房地合一新制上路 投資客將被重稅逐出市場
房地合一稅或許對市場衝擊不大，但對投資客而言，可能是一場災難。「房地合一稅很厲害！」品嘉建設創辦人胡偉良說，以前靠短期投資獲利的投資客，現在完全都被封鎖，「一個縫隙都找不到」，投資客未來可說被房地合一稅完全逐出市場。
至於該稅對建商會有哪些影響？胡偉良表示，房地合一稅的出現，可能會讓投機型建商經營遇到困難，過去某些中小型業者可依靠短期預售屋買賣來獲利，但現在面臨房地合一稅的壓力，資金鏈被截斷，甚至遭到銀行抽銀根，而面臨倒閉危機，今年上半年開工數大減，就是不少中小型建商看到房地合一稅新制而卻步。
整體而言，胡偉良認為，房地合一稅短期可能對房價會有稍微影響，但中長期來說，對市場良性的，畢竟少了投資與炒作，房價也將回歸自住需求，會漸趨正常與合理；對一般民眾來說，不僅不會有影響，且市場上少了投資客，也許銀行也會放款較為容易，因此此稅對自住客與整體市場可說是利多。
建商上半年推案緩步 8、9月疫情趨緩房市將回溫
科達建築董事長賴建程也分析，這波疫情雖影響建案來人量、中古屋看屋人流確實有變少，但稅制主要打擊投資面，以房市自住剛性買盤仍在，只是需求遞延；因此，還是審慎樂觀看待第3季房市，目前不少建商推案腳步趨緩，多數選擇延後至下半年推案，倘若疫苗能逐漸普及化，幫助疫情在今年第3季緩和，當疫情過去、警戒放寬後，房市需求將回籠，如原先在上半年預計要買房的自住客，受疫情影響的遞延性買盤將在8至9月開始陸續出籠，房市買氣有機會穩定回升，甚至也不無可能出現像去年的報復性買盤。
至於未來房價與整體經濟走勢，賴建程則說，目前國內經濟面仍看好，除了股市重回17000點，台灣出口強勁，5G等新科技應用需求擴展，加上原物料價格持續走高，製造業生產、投資活動續強，包括出口、外銷訂單及生產指數等經濟指標皆呈現雙位數成長，台灣今年經濟成長率估計自4.2％上修至5.6％，整體經濟走勢強勁，隨疫苗加速施打，若疫情8、9月趨緩，甚至解除三級警戒，房市則可回溫，反而未來原物料上漲、工資增加、通膨疑慮等則可能推升房價。
賴建程分析，主要目前資金回流、低利環境，房市交易僅稍下滑、房價仍持平，加上雙北大面積素地難尋，建商不僅面臨土地成本居高不下，加上近年建造平均成本上漲6至8成，尤其在鋼筋漲幅最大，去年9月前，鋼筋價格每公噸約1萬4700元，隨即一路飆漲，今年國際鋼鐵原料價格攻高，國內鋼筋目前已飆至每公噸2萬2400元，漲幅達5至6成，建商多只能吸收成本，特別在新北人口量超過35萬人、交通便捷的板橋、新莊、中和,三重、新店區等土地皆炙手可熱，溢價率也一再上提，因此推升各區推案房價上攻5至7字頭以上。他預估，今年下半年若剛性需求緩步增加、未來房價緩漲，市場需求若急速增長，案量供不應求，房價則出現上漲趨勢。