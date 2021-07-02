香菜放披薩紅到國外！專家逆風力挺：維生素C比番茄多3倍
必勝客近日推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，超級台式風格的特殊口味立即在網路爆紅，許多名人跟風開箱，相關報導還紅到國外，連外國臉書粉專都有貼文分享。對此，農委會表示香菜的營養價值其實超高，「維生素C每100克高達63毫克，比番茄多3倍！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 00:06:10
農委會1日在臉書發文表示，「最近香菜皮蛋豬血糕pizza好紅喔！」而一般民眾對香菜的評價雖然十分兩極，但農委會小編指出，「必須替香菜說一下話，其實香菜富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克！超過桃、梨和蘋果的含量，比番茄多3倍；胡蘿蔔素也比番茄、菜豆、黃瓜等高出10倍！」
農委會接著分享香菜小常識，「有人說香菜起源於西亞，也有人說是地中海地區，由張騫從西域帶回中國，清朝初期來到臺灣。彰化北斗的產量高居全臺之冠，可以說是香菜的故鄉，雲林、臺南、新北、宜蘭則有少量。香菜對土壤之適應性廣，相對溫度之要求則較為嚴格，生長適溫白天約17~25℃，高於30℃時生長遲緩，所以臺灣以春、秋、冬季較為適合種植。」
最後更傳授大家香菜的挑選和保存秘訣，「香菜莖葉細嫩，容易枯黃、腐爛，而且也不易保存。所以採購時必須挑選葉片與莖部顏色翠綠，沒有損傷和病蟲害，菜梗沒有斷裂者為佳，腐爛、發黃的香菜儘量不要食用！清洗整理晾乾後，裝進保鮮盒中，放進冰箱冷藏，或分裝冷凍，需要時再解凍。」（編輯：倪浩軒）