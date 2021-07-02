空心菜怎保存不發黑？婆媽曝「超神撇步」：放一週也可以

台灣蔬菜種類豐富多樣，其中富含營養的「空心菜」不僅是隨處可見的食材，更是大小朋友非常喜歡的青菜，不過就有一名女網友好奇，空心菜該怎麼保存才不發黑發爛，貼文一出，婆媽們也揭開「超神保鮮撇步」，直呼「放一星期不是問題」。





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該名女網友昨（1）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她這星期一才買了一包有機空心菜，但才星期四，葉子就已經爛爛的了，讓她不知道該如何是好，於是發問「想請問大家都怎麼保存，才能延長葉菜類的壽命呢」？





▲有一名女網友好奇，空心菜該怎麼保存才不發黑發爛，貼文一出，婆媽們也揭開「保鮮撇步」，直呼「放一星期都沒問題」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

其中，也有一名網友曝光「超神保鮮撇步」，「買回來洗乾淨，挑掉爛葉，稍微甩乾水分之後放在紙巾上風乾（有一點乾掉沒關係），之後用保鮮盒（保鮮盒不夠大就對切，分成梗跟葉）底層鋪廚房紙巾1～2層，先放梗，再蓋上一層紙巾，放葉子，噴一點煮過的水，表面蓋一層紙巾，再蓋起來就可以了。紙巾主要是透氣跟維持溫度及濕度，不建議用報紙，因為油墨跟色素未必可以食用，直接用盒子或塑膠袋的話底部都會因為太冷或太濕而爛掉，當然最好的方法是儘快吃掉，但如果要囤貨的話這樣保存可以放上一星期不是問題，也要記得不要放冰箱深處，會凍傷」。（編輯：郭佩蓉）



