抹醬美味保存期卻短！她曝「小撇步」更耐放：可以吃很久

防疫在家期間不少民眾從賣場超市購入麵包、貝果或吐司等準備長期抗戰，不過想對抗一成不變的白麵包，「抹醬」就是最好的幫手了，只要餐前輕輕一抹，不論是香甜或鹹味都能千變萬化。日前就有女網友指出，自己買了一罐焦糖核桃乳酪抹醬，但發現保存期限太短，於是發揮巧思「延長賞味期限」，方法曝光後讓不少網友讚嘆「生活智慧王」。

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這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前自己在好市多買了貝果、馬芬堡和焦糖核桃乳酪抹醬，不過因為擔心抹醬開封後來不及在保存期限內吃完剩下的只能浪費，於是想到一招妙計，將整瓶抹醬分別塗抹在全部的貝果和馬芬堡內，再直接送入冰庫保存，既延長了期限更能方便享用。

▲原ＰＯ將抹醬直接塗抹在貝果上在冷凍。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

小撇步曝光後掀起不少網友爭相學習使用，「我會把貝果丟冷凍保存，但是沒有想到可以上了抹醬再丟冷凍」、「好聰明哦！之前只想到要冷凍，但沒想過要先抹再凍」、「原來有這種方式，真棒，不然老是放到發霉」、「每次都怕吃不完，原來還有這招」、「太聰明了！生活智慧王非妳莫屬」。

此外也有過來人分享自己的收納儲藏方式，「我買回來冰冷藏，要吃都用乾淨抹刀，也避免回溫長水珠，吃了三個禮拜抹醬味道都沒有變」、「另一種保存抹醬的做法是裝入乾淨塑膠袋，壓平放入冷凍庫，要吃的時候就像折餅乾一樣折一片下來解凍」、「我是用保鮮膜直接分幾份冷凍保存，要吃的前一天把抹醬磚放到冷藏解凍，就可以吃幾天了」。（編輯：楊智傑）