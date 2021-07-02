COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

抹醬美味保存期卻短！她曝「小撇步」更耐放：可以吃很久

▲不少人喜愛買抹醬回家，不論是塗抹在吐司或貝果上都能增添風味，不過保存期限短卻成為不少人頭痛的點。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲不少人喜愛買抹醬回家，不論是塗抹在吐司或貝果上都能增添風味，不過保存期限短卻成為不少人頭痛的點。（圖／翻攝 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 16:53:38

防疫在家期間不少民眾從賣場超市購入麵包、貝果或吐司等準備長期抗戰，不過想對抗一成不變的白麵包，「抹醬」就是最好的幫手了，只要餐前輕輕一抹，不論是香甜或鹹味都能千變萬化。日前就有女網友指出，自己買了一罐焦糖核桃乳酪抹醬，但發現保存期限太短，於是發揮巧思「延長賞味期限」，方法曝光後讓不少網友讚嘆「生活智慧王」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前自己在好市多買了貝果、馬芬堡和焦糖核桃乳酪抹醬，不過因為擔心抹醬開封後來不及在保存期限內吃完剩下的只能浪費，於是想到一招妙計，將整瓶抹醬分別塗抹在全部的貝果和馬芬堡內，再直接送入冰庫保存，既延長了期限更能方便享用。

▲（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多
▲原ＰＯ將抹醬直接塗抹在貝果上在冷凍。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）
小撇步曝光後掀起不少網友爭相學習使用，「我會把貝果丟冷凍保存，但是沒有想到可以上了抹醬再丟冷凍」、「好聰明哦！之前只想到要冷凍，但沒想過要先抹再凍」、「原來有這種方式，真棒，不然老是放到發霉」、「每次都怕吃不完，原來還有這招」、「太聰明了！生活智慧王非妳莫屬」。

此外也有過來人分享自己的收納儲藏方式，「我買回來冰冷藏，要吃都用乾淨抹刀，也避免回溫長水珠，吃了三個禮拜抹醬味道都沒有變」、「另一種保存抹醬的做法是裝入乾淨塑膠袋，壓平放入冷凍庫，要吃的時候就像折餅乾一樣折一片下來解凍」、「我是用保鮮膜直接分幾份冷凍保存，要吃的前一天把抹醬磚放到冷藏解凍，就可以吃幾天了」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀