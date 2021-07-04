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味噌拉麵湯頭怎煮才讚？內行曝「美味秘訣」：香濃有層次

▲近日有網友在PTT提問「味噌拉麵要怎麼做才能接近外面拉麵店的湯頭呢？」釣出內行分享香濃又富有層次的「美味做法」。（圖／取自pixabay）
▲近日有網友在PTT提問「味噌拉麵要怎麼做才能接近外面拉麵店的湯頭呢？」釣出內行分享香濃又富有層次的「美味做法」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 11:02:29

味噌湯是一種四本傳統湯料理，常見於日本人的早餐， 經常加入海帶、魚乾與味噌三種材料一起燉煮，不過因各家庭口味喜好不同，做法也有所差異。而近日就有網友在PTT提問「味噌拉麵要怎麼做才能接近外面拉麵店的湯頭呢？」對此，有內行就分享香濃又富有層次的「美味秘訣」。

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原PO在PTT coolclub板中以「味噌拉麵，自己做味道好怪」為題發文，他表示，自己日前心血來潮，突然想自製味噌拉麵吃，所以買了一些食材如下：鰹魚風味味噌、無糖豆漿、排骨湯塊、蔥花，他看了一些網路上的簡單做法，「首先加入約一碗的水許水，再加入湯塊，倒入味噌，在鍋裡慢慢攪拌溶化，再倒入無糖豆漿，網路上說不要煮開，只要有熱氣出來就好了，煮好後放入蔥花、煮好的拉麵」。

不過，原PO煮好吃了一口後覺得「味道好怪，有腥味」，他不解「明明是照著網路上做，怎麼那麼難吃？」並發文請益網友「要怎麼做才能接近外面拉麵店的湯頭呢？」

▲有網友在PTT提問「味噌拉麵要怎麼做才能接近外面拉麵店的湯頭呢？」釣出內行分享香濃又富有層次的「美味做法」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT提問「味噌拉麵要怎麼做才能接近外面拉麵店的湯頭呢？」釣出內行分享香濃又富有層次的「美味做法」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，網友紛紛留言「味噌有白跟紅，白的比較鹹，紅的有鮮味層次豐富（個人感覺），你感覺起來怪味最可能從哪個食材出來的呢？」「為什麼要加豆漿... 用一般的白味噌或麥味噌赤味噌就好，不要用什麼風味的味 噌」、「感覺味道層次太少了，湯鮮味要夠厚再來加味噌，下次先試喝湯，調整到喜歡的味道再把麵加進去吧！不然可惜了」、「就紅色味噌，不要買什麼鰹魚風味味噌啦！混合多種味噌會比較有厚度喔！」「豆漿可能比較生，豆味比較重，有加排骨湯塊就補一點調色即可」、「我是覺得第一次自家做就不要加豆漿了，用一般高湯就好，不然你把握不住。」「鰹魚的是煮味噌湯方便，但跟你的材料可能沒辦法很合（豆漿+排骨高湯+鰹魚高湯），味道太複雜。」

另也釣出內行傳授美味煮法，直指「味噌:水=1:5,我都這樣調，沒有再加其他調味料」、「小秘密，少許紹興跟味噌很搭」、「推紅味噌，也可以先用油炒過蔬菜加水熬湯會更有層次」、「我做味噌豆漿湯底用清水，加一些洋蔥跟海帶，味道不錯」、「煮味增湯，妳可以試試用魚骨煮滾3分鍾，把魚骨取出在加味噌、味醂、柴魚片，魚骨用烏魚或鱸魚或虱目魚或鮭魚，再加入麵跟蔥花。」（編輯：許苡晴）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
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