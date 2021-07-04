居家爽烤海鮮！收桌見「黑色板子」臉綠 眾笑：有檜木味
防疫期間，民眾待在家都悶壞了，只能透過其他管道娛樂自己，例如運動、料理等。近日，就有網友想體驗居家烤肉的樂趣，於是拿著鐵製烤架在家中「佈陣」，旁邊還放著許多海鮮食材，準備大吃一頓，但他烤完後將烤架移開，卻瞬間笑不出來，真相也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 16:46:28
原PO在《爆廢公社二館》秀出居家烤海鮮的照片，只見他把一個鐵製烤架擺上木頭桌，旁邊還放滿蝦子、牡蠣等海鮮食材，感覺既奢華又愜意。但他把烤架移開後，才發現底下的木頭桌子已經燒焦了，甚至還燒得很均勻，這讓他崩潰的說「那天，我烤熟了我的海鮮，也烤焦我的桌子了…」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「喔呦，今天的海鮮有檜木香」、「奇怪？怎麼越烤越旺都不用加碳火？」、「人家是浮水印 ，你是浮火印」、「乾脆每天換位置烤，整個桌面烤成黑色好了」、「有一台永遠搬不走的烤爐了」、「往好處想，下一次烤就不用買木炭了」、「很好，看起來再烤五次就有張黑色桌子了」、「有沒有人跟我一樣看成那邊放了一塊黑色的板子」。
不過，也有不少人認為室內烤肉十分危險，「還好桌子沒烤出一個洞」、「用電烤盤較保險啦」、「沒燒起來真是萬幸」、「到底哪來的勇氣把這種東西放在桌子上」、「你在屋子裡烤肉？感覺是燒炭」、「為什麼烤肉前下面不墊高」、「這種要墊高啦，不然換電烤盤比較好」。對此，原PO也回應，烤肉的地方並非客廳，推測是在通風之處。（編輯：許智超）