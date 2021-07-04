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居家爽烤海鮮！收桌見「黑色板子」臉綠　眾笑：有檜木味

▲有網友在家居家烤肉，沒想到烤完移開烤架，卻讓他瞬間崩潰。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
▲有網友在家居家烤肉，沒想到烤完移開烤架，卻讓他瞬間崩潰。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 16:46:28

防疫期間，民眾待在家都悶壞了，只能透過其他管道娛樂自己，例如運動、料理等。近日，就有網友想體驗居家烤肉的樂趣，於是拿著鐵製烤架在家中「佈陣」，旁邊還放著許多海鮮食材，準備大吃一頓，但他烤完後將烤架移開，卻瞬間笑不出來，真相也笑翻一票網友。

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原PO在《爆廢公社二館》秀出居家烤海鮮的照片，只見他把一個鐵製烤架擺上木頭桌，旁邊還放滿蝦子、牡蠣等海鮮食材，感覺既奢華又愜意。但他把烤架移開後，才發現底下的木頭桌子已經燒焦了，甚至還燒得很均勻，這讓他崩潰的說「那天，我烤熟了我的海鮮，也烤焦我的桌子了…」。

▲原PO拿開烤肉架後，卻看到木頭桌子被燒得焦黑，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲原PO拿開烤肉架後，卻看到木頭桌子被燒得焦黑，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「喔呦，今天的海鮮有檜木香」、「奇怪？怎麼越烤越旺都不用加碳火？」、「人家是浮水印 ，你是浮火印」、「乾脆每天換位置烤，整個桌面烤成黑色好了」、「有一台永遠搬不走的烤爐了」、「往好處想，下一次烤就不用買木炭了」、「很好，看起來再烤五次就有張黑色桌子了」、「有沒有人跟我一樣看成那邊放了一塊黑色的板子」。

不過，也有不少人認為室內烤肉十分危險，「還好桌子沒烤出一個洞」、「用電烤盤較保險啦」、「沒燒起來真是萬幸」、「到底哪來的勇氣把這種東西放在桌子上」、「你在屋子裡烤肉？感覺是燒炭」、「為什麼烤肉前下面不墊高」、「這種要墊高啦，不然換電烤盤比較好」。對此，原PO也回應，烤肉的地方並非客廳，推測是在通風之處。（編輯：許智超）

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.58%84.42%
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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.87%16.13%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.7%10.3%
2021-06-30-2021-07-04
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