NOW早報／筊白筍怎料理才讚？老饕曝另類煮法：超級下飯

筊白筍怎麼料理才內行？老饕曝「另類煮法」：好吃又下飯





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「筊白筍」口感脆嫩清爽，是夏天必吃的食材之一，也是許多熱炒店、小吃店的必備菜色，最常見的料理方式就是水煮，直接沾沙拉吃，深受不少老饕喜愛。而近日就有一名網友在PTT詢問大家「『筊白筍』喜歡用哪種煮法做的料理阿？」他表示，自己覺得用炒的味道最多樣性也最特別，並透露個人偏好兩種料理方式，「第一道是連皮烤一烤，再剝皮吃！第二道是水煮以後冰起來，再加沙拉吃爆！」

對此，許多老饕紛紛留言「炒的很香，水煮沾醬油也好吃」、「筍本身就好吃了，喜歡炒沙茶醬」、「切片後會跟杏鮑菇、豬肉片一起炒，再加點醬油膏拌炒，覺得很下飯」、「切滾刀炸到金黃炒鹹蛋黃做金莎，也可以拿來跟肉絲一起做爆炒」、「丟烤箱烤，等吃就好」、「汆燙後放冷淋美乃滋做涼拌菜」、「最近都拿來烤，用奶油、酪梨油或烤肉醬都很讚」、「煮湯就對了」、「水煮沾美乃滋」。此外，也釣出吃貨分享「另類煮法」，他透露，自己之前買太多筊白筍，後來直接

切塊拿去煮咖哩，結果意外的超好吃！而且也很下飯。

▲一名網友在PTT詢問大家「『筊白筍』喜歡用哪種煮法做的料理阿？」釣出專業吃貨分享「另類煮法」，大讚既好吃又下飯。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／台東恆春半島防大雨 沿海留意強陣風長浪

今（5）天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東南部及恆春半島會有陣雨或雷雨，雨勢在中午過後隨時間愈晚將愈來愈明顯且密集，有局部大雨發生的機率，而東北部、東部地區及南部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區仍維持午後雷陣雨的天氣，其中以南部的降雨較為明顯，雨勢將延續到晚上之後，而中部以北則偏向於山區；各地高溫約32到35度，大台北、宜花及南部地區有36度以上高溫發生機率，戶外活動請多補充水分。





中央支援2萬劑疫苗 柯文哲宣布：5日起有造冊攤商打疫苗





台北市政府因應批發市場傳染新冠肺炎問題，台北市長柯文哲昨（4）日下午在防疫記者會上宣布，中央支援2萬劑疫苗，從5日起將針對各有造冊的市場攤商人員進行施打，預計將在一個禮拜內，施打18880人。柯文哲直言，他知道人數一定比這個更多，但為了要防止市場攤商成為破口，只能先行施打，若最後疫苗不夠，也會先挪用北市府配發的疫苗。

▲台北市長柯文哲4日宣布，5日起市場攤商全面開始施打疫苗。（圖／北市府提供）

解隔單可代替陰性證明！確診者康復遭不公對待最高罰15萬





國內新冠肺炎本土疫情持續，但染疫解除隔離人數也破萬，而由於確診者PCR後續仍可能陰陰陽陽，甚至長達3、4個月，不易取得檢驗陰性證明，加上確診者感染後6個月內也不能打疫苗，因此有康復者返回職場時遭拒。對此，中央流行疫情指揮中心昨（4）日表示，「解除隔離治療通知書」就可視為康復證明書，也可以用這個代替「陰性證明」，若有康復確診者遭不公平對待，依「傳染病防治法」最高可處15萬元罰鍰。

▲指揮中心表示，各縣市衛生局在確診者康復解隔後1至2天會開立「解除隔離治療通知書」，也就是「解隔單」，可以代替陰性證明。（圖／指揮中心提供）

湯匙中間有「神秘小洞」怎麼用？實際用途曝光 掀網熱議





「無印良品」是風靡全球的日系生活品牌，不過，在餐具類商品裡，有一個特殊商品讓網友摸不著頭緒，一名網友就在大陸社群平台《小紅書》發文表示，「我懵了啊，無印良品這湯匙的作用是啥？在線等」，他將自己在逛無印良品發現的「挖洞湯匙」拍下，而觀察湯匙中間的開洞大小，舀湯會漏光，裝其他食物似乎也不太實用。

對此，網友紛紛猜測「做丸子跟包餃子用的吧」、「還可以取蛋黃」、「吃湯圓用最好」、「我覺得是煮義大利麵用」、「蛋清蛋黃分離吧」、「吃餛飩用」；甚至還有網友開玩笑直呼「刮黑頭的」、「擠痘痘」。而《NOWnews今日新聞》記者實際到台灣無印良品官網查詢，得知

這款有24公分長的不鏽鋼標準款刀叉匙，其實名為「分菜杓」，也就是在分菜的時候，可以將湯汁瀝掉，或是在分配沙拉時，可以與一般湯匙一起使用。

▲無印良品有一支湯匙中間被「挖了一個洞」，而這樣奇特的設計也讓其他網友們都猜不出其真正用途。（圖／翻攝自《小紅書》）

營養師揭9大零食熱量！早餐玉米片超乎預期 網驚：天啊





本土疫情持續延燒，民眾除了改變生活習慣外，也減少了外出時間，大家待在家的時間變多了，無聊就會隨手拿起零食開吃，當起couch potato（意即「耍費」），不過，你知道你吃進的零食熱量有多高嗎？近日美女營養師朱瑞君就在臉書公開「9大沉迷系零食」的熱量，其中，

早餐玉米榖片高達379大卡/100g

，熱量超乎預期，有網友不禁驚呼「天啊！玉米穀片熱量這麼高啊！」

朱瑞君在臉書貼出一張照片公開「9大沉迷系零食」的熱量，從圖片中可見，前三名分別是：洋芋片536大卡/100g、牛奶巧克力535大卡/100g、巧克力片餅乾488大卡/100g，其次依序為：奶油蛋糕387大卡/100g、早餐玉米榖片379大卡/100g、薯條312大卡/100g、漢堡 294大卡/100g、炸雞245大卡/100g、披薩226大卡/100g。朱瑞君直言「偶爾吃零食沒有關係的，但在享受之餘，也要多多注意熱量的攝取。」（編輯：許苡晴）