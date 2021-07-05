避免共用電梯染疫！醫：風險不只按鈕，注意２關鍵防範。

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疫情在2019年爆發後，相信不少人都看過，或者親身做過，用鑰匙、筆等物品按電梯按鈕，認為這樣比較安全。確實電梯的按鈕也是接觸傳染的重要風險因子之一，不論是用手指或用其它物品，按完之後就得做好清潔。但電梯的按鈕並非電梯內唯一的可能傳染途徑，按鈕以外也要注意的是「整體空間」。
黃軒醫師解釋，電梯的設計本身就是個封閉的箱子，也因為封閉的關係空氣會產生悶熱，通常都會在天花板上加裝小型電風扇，電梯一啟動就會開始運作。而打噴嚏、咳嗽是人體肉眼就可以看見的大型顆粒飛沫，人在打噴嚏、咳嗽的時候，反射動作會以前方、下方的方向運行，若染疫者搭乘又未戴口罩，病毒飛沫就會噴濺在牆壁，更多的是地板，且整個空間都會散布著病毒。集合了高濃度病毒和封閉空間流動空氣的條件，電梯就形成了一個大毒罐一般。
SARS擴散主因，飯店電梯病毒量破表？！
黃軒醫師以同樣為冠狀病毒的SARS舉例說明，當時SARS造成跨國大規模傳染、疫情擴散，起源於一位參加過SARS治療的醫生在香港一間飯店入住，電梯中16名旅客染疫。但這些旅客彼此並不認識，為何會形成傳染？接觸傳染當然是個關鍵之一，但事後發現，電梯內採集到了非常高濃度的病毒，包括了地板、牆壁、按鈕等處。如前述，此時電梯一啟動，梯內風扇一轉，電梯就如同成了裝滿毒氣的毒罐。
回到家較安全，搭電梯脫口罩沒關係？
雖然當時SARS初期口罩防疫的觀念不如現在普及、正確，現在大多數人多會妥善待好口罩，即便口罩沒戴好，散播出來的病毒量也相較直接噴灑來得低。
但是試想，假設讀者您在回到家或其它您認為較安全的場所，進電梯時就脫下口罩，那麼前一位搭乘者是否也會有和您一樣，認為此處安全、脫下口罩？若該名乘客就是染一者呢？在確診之前沒有人曉得。
黃軒醫師表示，若新冠病毒的染疫者在電梯內沒有戴口罩大聲說話，每分鐘可能產生多達幾十萬的病毒顆粒飛沫，若是咳嗽將可達到數百萬顆。此時若以人體吸入空氣量換算，人體每分鐘可吸入40升的空氣，這意味著共乘者每分鐘可吸入數十至數萬的病毒顆粒。
避免共用電梯染疫，２關鍵有助防範！
提醒民眾，雖然現在戴口罩的觀念普及，電梯內存在大量病毒的可能性相較不高，不必過度恐慌，但若脫下口罩，直接吸入病毒的風險自然就相對較高。因此黃軒醫師建議，進入電梯時務必持續待好口罩、避免不必要的碰觸，如牆面、地板，此舉並不難，也是我們能做的。出電梯後也務必記得確實洗手，又或者為間接接觸按鈕的鑰匙、筆等物品進行消毒。如此才有助防範於未然，降低於電梯中染疫的風險。
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