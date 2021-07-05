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自5月中宣布第三級警戒以來，針對7月12日能否順利解封，侯友宜表示，看到周六周日有民眾不斷往外群聚和活動，我其實非常擔心，因為現在是警戒三級時刻，拜託市民朋友一定要保持低度活動。最重要的是，面對疫情的瞬息萬變要小心翼翼，絕對不能掉以輕心，全力以赴控制疫情。
侯友宜也呼籲中央，因為疫苗接種非常重要，疫苗數量要盡速採購。也呼籲市民，不斷出來篩檢，找出更多的隱形傳播鏈，讓疫情把社區傳染能穩定地控制好。
疫情分佈圖曲線漸漸往下掉
至於每週疫情發展圖，侯友宜提到，5月1日至7月3日曲線圖非常清楚往下掉，從每週30例、降至20例、現在10多例。早期萬華與新北關係如同開口Ｃ字型，萬華有七條橋與新北連結，周遭的熱區有250萬左右人口，只要萬華有狀況，不管環南、北農地區，新北一定要並肩作戰，就本週的疫情發展來看，本週疫情控制較穩定。
侯友宜補充，截至7月3日，目前三峽區、淡水區還要緊密觀察了解，雖然沒有上升，但輕微的疫區須逐一掌控。目前，周遭區域趨近於完整掌控，請市民繼續努力，不要掉以輕心。
新北疫情趨緩保持低度活動
新北市今日（5日）新增本土病例5例，其中三重3人、中和1人、汐止1人，新北累計確診人數6560，居家隔離有5148人。
資料來源：健康醫療網 7月12日能順利解封嗎？ 侯友宜：疫情瞬息萬變！
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