NOW早報／高麗菜還能做啥？客家人推銷魂料理：可吃半顆

高麗菜還能怎麼煮？客家人推「銷魂料理」：一人可吃半顆

我是廣告 請繼續往下閱讀

「高麗菜」除了伴蒜清炒外，也可拿來煮湯或加入火鍋，是許多人家中料理常見的蔬菜之一，不過，除了上述煮法，到底還能變出什麼花樣呢？一名網友就在PTT cookclub 板以「

推薦有變化的高麗菜料理

」為題發文，他表示，因為工作關係，自己在外面租房子，之前親戚來找他，送他一大堆高麗菜，說是要給他省菜錢用，一開始他收到時蠻開心的，因為他住的地方，有簡單廚具可料理，但連續炒了好幾餐「高麗菜+蒜頭」後開始有點吃膩了，也變不出什麼新花招來，他便請益大家「 有沒有什麼比較特殊的一點做法？不然我看到剩下的那幾顆高麗菜完全沒有想吃的慾望...」

對此，許多網友紛紛建議「最簡單就是加點醬油炒，或加醋做糖醋高麗菜，再費工點可以考慮做高麗菜卷」、「做大阪燒，消耗速度超快」、「蔬菜煎餅，用中筋麵粉調麵糊，高麗菜和紅蘿蔔切碎」、「高麗菜加在蕃茄炒蛋裡，很搭很好吃」、「麻油雞可以加一大堆高麗菜，吃完了還能再加」、「辣炒年糕。加高麗菜更好吃」。另也釣出客家人推薦「高麗菜封」這道料理，有人甚至直呼「我一個人可以吃掉半顆！」而根據屏東縣長治鄉公所官網解釋，客家人的「封」，即「爌」（焢）的意思，也就是燜到爛熟，客家人有「爌肉」和「封肉」兩種不同說法，

「高麗菜封」其實是南部六堆地區客家人研發出來的菜餚，做法非常簡單，只要將醬油、酒和鹽等佐料放進高麗菜裡，經燜煮即成。

▲有網友在PTT提問「不知道大家都怎麼料理高麗菜呢？有沒有什麼比較特殊的一點做法？」該問題引來客家人推薦「一銷魂料理」，直呼「一個人可以吃掉半顆」。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／台東恆春半島防大雨 沿海留意強陣風長浪

昨天傍晚起至今（6）天清晨受熱帶性低氣壓外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花及南部地區也有局部降雨，白天隨著熱帶系統移至台灣西南方海面，南臺灣降雨趨緩，各地大多為多雲到晴的天氣，留意午後西半部山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，也不排除有局部大雨發生的機率，請留意；溫度方面，各地高溫約32到35度，大台北及宜蘭地區有局部36度以上高溫發生機率，戶外活動請多補充水分。





對「食物包裝」狂噴酒精能防疫？醫反揭真相：重點搞錯了





台灣受到本土疫情衝擊，三級警戒延長至7月12日。許多人也改用採外送服務，減少出門次數。而醫師黃軒也目睹不少鄰居在社區大廳拿餐點時，不斷對著「食物包裝」噴灑酒精消毒，他則點出背後真相：「接觸到物品，

記得消毒洗手，而不是去消毒表面上的病毒。

」

▲台灣受到本土疫情衝擊許多人改用採外送服務，減少出門次數。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）

台股再創新高「挑戰萬八」！謝金河示警：小心能駛萬年船





台股昨（5）日再創新高，終場大漲209點，收在17919.33點，將往萬八關卡邁進。對此，財信傳媒董事長謝金河也根據目前股市提出見解，表示台股到底會航向何方？自己並沒有答案，但也建議投資人「到了18000點，大家一定要秤秤個股斤兩與厚度，小心才能駛萬年船！」

▲台股今（5）日再創新高，收在17919.33點。對此，財信傳媒董事長謝金河也針對台股未來趨向提出見解，建議投資人「到了18000點，一定要秤秤個股斤兩與厚度」。（示意圖／NOWnews資料照片）

再強調不會「分區微解封」 陳時中：以全國一致來思考





近期本土疫情逐漸趨緩，國內陸續傳出全國三級警戒解封的輿論。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（5）再度回應，目前沒有決定要解封，但相關作為都還在研究當中。陳時中表示，台灣全國都是一日生活圈，目前還沒有決定要解封，整體疫情目前現階段最關心的，但相關作為都還在研究當中，整體方向是以全國一致來思考。至於分區解封方面，陳時中說，全國三級警戒的規畫中，就有一條是要做好分區圍堵，但這不是以縣市為單位，而是以實際疫情的熱區為畫分來進行圍堵。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

影／早餐前刷牙還是吃完後？牙醫分析「脫礦時數」是關鍵

「刷牙」看似是一種簡單的動作，但其實很多人不僅刷錯方式，還可能因為刷錯時機，讓牙齒健康陷入更大的危機。根據研究指出，口腔內細菌相當多，且繁殖能力強，所以在民眾既定印象中，起床第一件事情就是「刷牙加洗臉」，避免將口腔內細菌連同早餐下肚，但醫學界也有另一派人認為「刷牙應該在早餐後」。

對此，在美國擔任牙醫師的YouTuber「Dr. Grace」便分析自己的想法，她表示，自己不和病人建議早餐前刷牙的原因，與「脫礦時數」長短有關，牙齒上的琺瑯質會因酸性、甜性食物流失，當你吃完早餐後刷牙，流失的礦物質回到牙齒上形成琺瑯質，俗稱「再礦化」，而「脫礦」就是蛀牙的起端，所以刷牙後的「再礦化」能縮短脫礦的時間，便能讓牙齒不容易蛀牙。「Dr. Grace」也為網友解惑，若擔心將口腔細菌連同早餐吃下肚，建議起床後可以先使用漱口水漱洗，等吃完早餐後約30分鐘後再刷牙。倘若早餐內無酸性食物，則可馬上刷牙，不用擔心牙齒琺瑯質被刮下的問題。（編輯：許苡晴）