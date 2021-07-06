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劇中芭蕾舞者李采祿從樓梯上跌倒後腳踝扭傷，韓國骨科醫師進行固定之外，也使用電療、熱療等儀器治療，並且推薦韓國傳統醫學治療。林杏青表示，以復健科醫師的觀點而言，綜合現有的各種研究證據，並不建議想重返賽場的運動員只進行「被動治療」然後就直接進行著重在專項技巧的「專項訓練」。
受傷痊癒後 先恢復活動度、肌力、本體感覺
受傷初期應先解決組織的發炎疼痛、逐漸恢復活動度、再逐漸恢復肌力、耐力與本體感覺，而後進行敏捷、協調性、爆發力的訓練，最後才是重返賽場的專項訓練。劇中李采祿為了趕上比賽，在受傷還未明顯恢復下吞大量止痛藥練習，教練奇昇主則制止他比賽，認為急著參賽可能會導致受傷更嚴重，反而之後再也沒有機會參賽。
這樣的故事在真實世界也總是一再上演。林杏青強調，運動族群受傷後要重返賽場，除了前端急性的醫療處置，後續肢體控制能力的訓練、肌力體能訓練也非常重要，只有專項運動技巧的訓練往往不夠。
專項運動員的回場評估 需醫療團隊集體決策
專項運動員是否適合回場競賽經常需要團體決策，醫療人員與訓練者需要考量預期選手屆時的恢復狀況、比賽中的風險（包含環境、護具使用、甚至對手與賽是等級不同產生的風險因素），也需要同時斟酌這場比賽在選手生涯規畫中的角色，因此很難有絕對可以或不行的答案。
儘管如此，醫師在評估時還是會有相對客觀的參考依據，例如根據影像檢查受傷處的恢復狀況、肢體活動度、力量恢復的程度、做出動作的精確程度、與反應速度等等。
是否回歸沒有完美答案 只有最適合的選擇
評估是否可以回場運動的流程，林杏青進一步說明，需先評估健康風險，包含身體組織的健康情形、是否反覆受傷等；接著評估活動風險，確認運動種類、位置、慣用手腳、自我保護能力、心理狀況等身體組織承受應力的相關因素；最後評估可容忍風險的程度，如比賽的時機、運動員意願、外在壓力、甚至運動員合約等。林杏青提醒，要考慮的面向非常多，沒有絕對完美的答案，只有最適合的選擇。
資料來源：StARRT framework
資料來源：健康醫療網 不宜靠吃止痛藥上場 從如蝶翩翩看傷後復建訓練
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