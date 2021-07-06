他洗衣堅持「一習慣」！反被狂怨浪費水　內行出妙招解決

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但友人的另一半卻不這麼認為，「他另一半是表示，如果內褲與襪子分開洗，洗衣量變超少浪費水，而且明明加入洗衣精，正常在洗衣機裡面攪一攪，出來就乾淨了」。原PO也坦言也曾因這件事和老公爭吵，但目前已解決了，但不免好奇「有人吵過這種事情嗎？」
問題一曝光，就引來許多人留言力挺原PO友人，「內衣褲洗澡時順便手洗，襪子跟衣服不分開洗，衣服深淺色分開洗，床單被套單獨洗」、「我知道實際上沒差，但我還是會分開」、「我們家是至少襪子手洗過一次，才可以丟進洗衣藍洗第二次」、「腳汗嚴重，不敢跟內褲一起洗」、「從來都是分開的才對啊，嘔嘔嘔嘔嘔」。
但也有鄉民提出不同見解，直言「我都一起洗，放衣服消毒液+烘衣，但床單棉被會分開洗，因為心裡舒服」、「全部衣物都一起用洗衣機洗，相信科技的力量」；另外有過來人分享解決妙招，「各自洗自己的衣服就不會吵架了」、「各自衣物分開洗，自己決定方式」、「我們家是洗的人最大，有意見就自己洗XDD」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《內衣褲要單獨洗？眾吵翻：要累死誰 專家解答了》，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就曾分享，內衣褲其實可以不用單獨洗，最主要是要放進洗衣機內的「前置作業」，只要先把髒衣服放在洗衣籃通風，放入洗衣機前先用稀釋的漂白水（1000：1）下去浸泡殺菌半小時，如此一來內衣褲跟衣服一起洗也能很乾淨。（編輯：陳雅雲）