「微解封vs解封」感受大不同？全場論戰1重點：可進可退
中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，由於有部分感染事件發生，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度鬆綁部分措施。也因此有網友在網路上討論「微解封vs解封」差在哪，感受有何不同，沒想到全場的網友紛紛論戰1個重點，直言「其實可進可退」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 14:54:00｜2021-07-08 15:07:15
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「所以微解封跟解封差在哪」的文章表示，「剛剛宣布7/12微解封，風景區開放、餐廳內用開放、但要梅花座，如果有幸7/26解封，這跟微解封差在哪裡，可以群聚嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們認為「強制戴口罩」是一大重點，更有其他網友說「就是一個中間值，可進可退的意思」、「四級一升上去失業人數就更可觀，那當然是想辦法盡量降低對商家的影響，然後靠大家自律啊」、「國外就是證明了一封城大家生計都受影響啊，至少有些可以餐廳吃飯了」。
事實上，戶外部分包含，國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。室內部分，美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。室內外運動場館不包含游泳池、高爾夫球場。餐飮場所包含餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等符合指揮中心指引得內用與適度開放。
此外也開放國內9人以下小型旅行團與劇組拍攝。指揮中心強調，鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引，包含實聯制、出入口管制、人流管控降載。維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。員工人員健康管理、確診事件即時應變。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。