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好市多買不到菜！他硬買「三色豆」挑戰　試吃心得全讚嘆

▲有網友去逛好市多時，買不到想買的冷凍蔬菜，只好硬著頭皮買三色豆回家。（示意圖/翻攝《pixabay》）
▲有網友去逛好市多時，買不到想買的冷凍蔬菜，只好硬著頭皮買三色豆回家。（示意圖/翻攝《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 23:12:07

外食族最常見到的便當菜色之一「三色豆」，早已經被討論多時，並長期名列在最討厭食物的排行榜前幾名。今（8）日就有網友分享，日前去逛好市多時，發現常吃的冷凍蔬菜賣完了，只好硬著頭皮買三色豆，試吃的心得曝光後，讓網友們讚嘆「真的很有勇氣」。

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原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她之前去逛好市多時，在冰櫃前找不到常吃的花椰菜、菠菜，於是就買了一包三色豆，他回憶「路上行人無一不對我投射異樣的眼光，買來三天想了很久，今天才開包」。

原PO將三色豆加入炒飯，品嘗後發現「味道其實不錯，甜甜的，豌豆吃起來不像一般賣的那種粉粉的，放入嘴裡其實存在感不高，不用擔心食物會被破壞」，而紅蘿蔔跟玉米也不影響，「紅蘿蔔沒什麼草味，吃起來有點脆，玉米...就玉米還能怎麼搞」。

▲原PO將三色豆加入炒飯料理，發現並沒有想像中那麼糟。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲原PO將三色豆加入炒飯料理，發現並沒有想像中那麼糟。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）
原PO也提到特別的一點，這款三色豆還有多加四季豆，讓他忍不住說「我想他們應該想要稀釋三色豆的罪惡才加入四季豆，包裝成四色豆比較感覺像營養滿點的好東西」。

許多網友看完也紛紛回應，「我家滿愛三色蔬豆的，炒飯都一定會加，顏色很好看呀」、「我覺得三色豆沒那麼糟吧！大部分人表達厭惡也只是瞎起鬨」、「看起來不錯啊，列入清單」、「我覺得三色豆拿來炒飯、煮粥很好用啊」、「台灣真的有一大票人很討厭三色豆，但我屬於愛吃的那部分」、「三色豆是好東西，方便又營養」、「三色豆OK，四季豆滾啦」。

不過，還有不少人不能接受，也讚嘆原PO的勇氣，「真的很有勇氣」、「你拿起來的時候旁邊的人應該一臉驚慌吧？」、「雖然三色豆很難吃，但經過你的手藝後感覺變美味」、「勇氣可嘉，拜託你都把三色豆買走」、「四種感覺比較優，只要煮的時候不要用勾芡的台式煮法都很不錯呀」、「我ok，你先吃」。（編輯：許智超）

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