好市多買不到菜！他硬買「三色豆」挑戰　試吃心得全讚嘆

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原PO將三色豆加入炒飯，品嘗後發現「味道其實不錯，甜甜的，豌豆吃起來不像一般賣的那種粉粉的，放入嘴裡其實存在感不高，不用擔心食物會被破壞」，而紅蘿蔔跟玉米也不影響，「紅蘿蔔沒什麼草味，吃起來有點脆，玉米...就玉米還能怎麼搞」。
原PO也提到特別的一點，這款三色豆還有多加四季豆，讓他忍不住說「我想他們應該想要稀釋三色豆的罪惡才加入四季豆，包裝成四色豆比較感覺像營養滿點的好東西」。
許多網友看完也紛紛回應，「我家滿愛三色蔬豆的，炒飯都一定會加，顏色很好看呀」、「我覺得三色豆沒那麼糟吧！大部分人表達厭惡也只是瞎起鬨」、「看起來不錯啊，列入清單」、「我覺得三色豆拿來炒飯、煮粥很好用啊」、「台灣真的有一大票人很討厭三色豆，但我屬於愛吃的那部分」、「三色豆是好東西，方便又營養」、「三色豆OK，四季豆滾啦」。
不過，還有不少人不能接受，也讚嘆原PO的勇氣，「真的很有勇氣」、「你拿起來的時候旁邊的人應該一臉驚慌吧？」、「雖然三色豆很難吃，但經過你的手藝後感覺變美味」、「勇氣可嘉，拜託你都把三色豆買走」、「四種感覺比較優，只要煮的時候不要用勾芡的台式煮法都很不錯呀」、「我ok，你先吃」。（編輯：許智超）