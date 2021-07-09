名家論壇》廖元豪／公投延期違法，應修法並採不在籍投票

中選會於七月二日公告兩項重大的決定：一是陳柏惟罷免案成立，並於八月二十八日投票；二是原訂於八月二十八日舉行的四項公投（核四、萊豬、公投綁大選，以及藻礁），因為新冠病毒疫情而延至十二月十八日舉行。





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這樣的公告，給了八月二十八日這個日期，一種神奇的效果：同樣的日子，同樣的臺灣，同樣的空氣和病毒，但「可以投票罷免，卻不能公投」。中選會似乎認為，臺灣的新冠病毒比 Delta變種還要新穎有智慧，會選擇性傳染—它不會侵襲參與罷免投票的人員，但卻會傷害公投的選務與投票者。這樣的古怪決定，任誰看了都覺得充滿了政治算計。





就算先別管中選會是否發現了臺灣最新款變種病毒，「公投延期」的決定，本身可能還是關懷人民健康的。然而，用心良善依然必須要依法行政。延期投票，是多麼重大的事，當年可是蔣經國動用憲法動員戡亂臨時條款的「緊急處分」來作的，今日居然僅憑中選會一個行政處分就將更接近國民主權的「公投」延期！而且這個決定的合法性大有問題。





首先，公投法第二十三條，很明確也很死板地規定，「公民投票日定於八月第四個星期六」。大家不健忘的話，應該都還記得，這個條文是在2018年民進黨地方選舉大敗後，才冒出來的。其動機就是閹割公投，打臉自己喊了好多年的「公投綁大選」，希望公投的投票率降低，不再能夠威脅全面執政的民進黨。如此明確的法定投票日期，能夠以行政公告來更改嗎？除非有文義明確的法律規定或是授權，才能例外變更。然而，公投法本身並沒有任何直接針對公投延期的規定。





中選會宣稱，延期的決定是依據公投法24條準用公職人員選舉罷免法（以下稱選罷法）66條之規定所為。但法律適用轉了幾個彎，恐怕還是無法成為延期的有效法源。為什麼呢？讓我們來看看相關的法律規定。





照公投法24條，哪些事項可以準用選罷法呢？它規定的是「公民投票投票權人名冊之編造、公告閱覽、更正、投票、開票及有效票、無效票之認定」得準用選罷法。怪了，請問哪裡規定了「投票日期」可以準用選罷法？難道就是「投票」二字嗎？選罷法第三章第七節的「投票及開票」，規定的都是投票選務的流程細節。被準用的66條所規定「發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事，致個別投開票所，不能投票或開票」，規定的是選前「臨時」出了狀況，而要處理的問題，不是這種相隔幾個月，好整以暇重訂投票日期的情況。所以硬拗這一條來「準用」是錯誤的。





何況選罷法第66條的「改期投票」若要發動，必須是「由直轄市、縣（市）選舉委員會報中央選舉委員會核准，改定投開票日期或場所」。這顯見是為了處理「地方臨時狀況」而設的規定，而且流程上應該是由地方選委會由下而上先陳報。請問哪個縣市選委會已向中選會申報要改期了？如果沒有，中選會怎麼「核准」？又怎能依職權硬幹？這明顯不合法律規定啊。





可見，依據現行法，中選會無權逕行延期公投日期。如果執政黨真心關切疫情期間投票的安全性，該做的不是由中選會自行調整投票日期，而是先透過立法院修法—以民進黨在立法院的人數優勢以及近年來動輒碾壓反對黨的氣勢，修法改投票日期有什麼難？先修法再改期，做得好看一點，給中華民國的法治一點面子，很難嗎？





理想上來說，立法院若要修改公投法，防範疫情擴大，那該做的是把多年來延宕的「不在籍投票」端出來。即使我們一時不能全面施行「通訊投票」，但可以分散人群，減少群聚風險的「提前投票」以及「跨區投票」（或稱移轉投票），都是簡單可行的措施。前者讓投票者可以不用擠在同一天去投票，分散人群。後者使許多在「非戶籍地」工作就學居住的人，免掉舟車勞頓（另一種群聚）就可以行使公民權。捨此不為，弄個公投延期，關切的不是疫情，不是人民的公民權，而是他們自己的江山。











●作者：廖元豪／國立政治大學法律學系副教授





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