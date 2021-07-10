飯糰一咬配料炸出！女愣：加這什麼 老饕嗨：店家太聰明
傳統飯糰是許多民眾喜愛的早餐之一，不僅有飽足感，口味選擇也是非常多，從一開始的基本款，到後來加肉排、荷包蛋，甚至是紫米的都有，成為歷久不衰的早餐代表。近日，就有網友分享自己買飯糰回家吃，結果咬一口發現不太對勁，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 10:17:00
原PO在「美食公社」貼文指出「早餐我基本上都是吃個飯糰配豆漿，但我最常吃那間昨天沒開，我就去另一間買，到公司咬一口覺得口感不對，拿出來一看發現都是黃黃碎碎的東西，因為飯糰料很多，根本不知道這是什麼，但吃起來脆脆的好美味，想請問有人吃過這種配料的飯糰嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我還真看不出來」、「怎麼有點像油蔥酥那類的東西啊」、「看好久，真的看不出來」、「這什麼啊，而且量感覺很多」、「是油條嗎？」、「感覺是碎掉的油條欸，包太大力喔」、「怎麼這麼碎....」。
不過，也有內行網友表示「這是碎油條沒錯，好吃啦」、「碎油條，老闆蠻聰明的，這口感跟一般條狀的油條口感不同，這樣每一口都有油條很好吃」、「這種就是炸到很酥脆的油條，然後把它磨碎變成肉鬆那樣鋪在糯米上，讓你每一口都能吃到油條，很爽」、「每一口都是油條+1，飯糰靈魂啊」、「碎油條我的最愛，這樣整顆飯糰都有油條口感！超愛」。（編輯：張嘉哲）