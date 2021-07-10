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飯糰一咬配料炸出！女愣：加這什麼　老饕嗨：店家太聰明

▲網友分享自己的飯糰裡面不知道添加什麼東西，吃起來很好吃脆脆的。（圖/美食公社）
▲網友分享自己的飯糰裡面不知道添加什麼東西，吃起來很好吃脆脆的。（圖/美食公社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 10:17:00

傳統飯糰是許多民眾喜愛的早餐之一，不僅有飽足感，口味選擇也是非常多，從一開始的基本款，到後來加肉排、荷包蛋，甚至是紫米的都有，成為歷久不衰的早餐代表。近日，就有網友分享自己買飯糰回家吃，結果咬一口發現不太對勁，貼文引發廣大迴響。

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原PO在「美食公社」貼文指出「早餐我基本上都是吃個飯糰配豆漿，但我最常吃那間昨天沒開，我就去另一間買，到公司咬一口覺得口感不對，拿出來一看發現都是黃黃碎碎的東西，因為飯糰料很多，根本不知道這是什麼，但吃起來脆脆的好美味，想請問有人吃過這種配料的飯糰嗎？」

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▲網友分享自己的飯糰裡面不知道添加什麼東西，吃起來很好吃脆脆的。（圖/美食公社）
貼文一出，網友紛紛回應「我還真看不出來」、「怎麼有點像油蔥酥那類的東西啊」、「看好久，真的看不出來」、「這什麼啊，而且量感覺很多」、「是油條嗎？」、「感覺是碎掉的油條欸，包太大力喔」、「怎麼這麼碎....」。

不過，也有內行網友表示「這是碎油條沒錯，好吃啦」、「碎油條，老闆蠻聰明的，這口感跟一般條狀的油條口感不同，這樣每一口都有油條很好吃」、「這種就是炸到很酥脆的油條，然後把它磨碎變成肉鬆那樣鋪在糯米上，讓你每一口都能吃到油條，很爽」、「每一口都是油條+1，飯糰靈魂啊」、「碎油條我的最愛，這樣整顆飯糰都有油條口感！超愛」。（編輯：張嘉哲）

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針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
8.89%91.11%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
21.43%78.57%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.59%84.41%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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