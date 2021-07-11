雞佛披薩搶到當機！正妹開箱試吃　「實體照」老饕全傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
女網友表示「咬下去的口感非常特別，就會『啵』的一聲炸開，但可能是因為火雞雞佛的表皮比較有嚼勁，咬不太斷，口感吃起來很像豬腦或者豆腐那樣」她描述其雞佛大小，每一顆大概有6公分，打開時其實有一點嚇到，畢竟這麼大顆的雞佛也是第一次，心裡還是怕怕的。
貼文一出，網友紛紛回應「這雞佛...我沒看過那麼大的＝＝」、「哪裡有這麼大的雞佛啦，傻眼」、「義大利人真的要攻打台灣了啦」、「這個我真的不行，比皮蛋披薩更噁」、「這雞佛真的大到讓人傻眼欸....」、「我愛吃雞佛，但這尺寸我真的塞不下」、「雞佛吃好幾年，都沒看過這麼大的，好害怕」。
另外，正妹部落客Evan也在粉絲專頁「Evangeline-Evan夢遊世界」分享開箱文，表示自己平常也很愛吃雞佛，但真的沒吃過這麼大的！以前吃最大也才只有兩公分，但這個竟然有六公分！試吃過後的她則是狂讚「這個美國蛋蛋我覺得可以！多汁又美味」。而她點的是泰式口味，上頭紅紅的醬，也讓Evan開玩笑表示「威～蛋蛋上紅色的醬怎麼感覺有點痛」。
事實上，推出雞佛披薩的餐廳業者名為「陽光皇后」，僅在南部擁有分店，粉專也在昨天貼出公告表示「因為雞佛披薩訂單太過踴躍，假日兩天的額度已經全滿，如果想要嚐鮮的民眾，得等到週一預約系統打開才能訂購，非常感謝大家的踴躍支持」。（編輯：張嘉哲）