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雞佛披薩搶到當機！正妹開箱試吃　「實體照」老饕全傻眼

▲近日有餐廳推出巨大火雞佛披薩，是繼必勝客推出的香菜皮蛋豬血糕披薩之後，再度掀起話題的口味。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）
▲近日有餐廳推出巨大火雞佛披薩，是繼必勝客推出的香菜皮蛋豬血糕披薩之後，再度掀起話題的口味。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 11:15:42｜2021-07-11 11:27:02

知名Pizza店必勝客日前推出「香菜皮蛋豬血糕披薩」，引發不少討論，結果近日又有餐廳業者推出「巨大火雞佛披薩」，讓不少老饕眼睛為之一亮，一開賣就直接搶到系統當機，業者也先將預約系統暫時關閉。而也有正妹網友以及部落客都已經率先開箱試吃！分享口感並貼出實體照後，引發網友熱議。

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一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文指出「火雞蛋蛋的哀傷，男人幾乎都說『這個我不行』」由於口味太過特殊，女網友也在文末幽默hashtag「拜託義大利的朋友不要看」，只見貼出的照片中，巨大雞佛披薩尺寸的確嚇人，每一顆都是飽滿又大顆，佔滿整片披薩，搭配九層塔點綴，讓人食指大動。

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▲網友開箱餐廳推出的巨大雞佛披薩，每一顆雞佛都相當飽滿。（圖/爆廢公社公開版）
女網友表示「咬下去的口感非常特別，就會『啵』的一聲炸開，但可能是因為火雞雞佛的表皮比較有嚼勁，咬不太斷，口感吃起來很像豬腦或者豆腐那樣」她描述其雞佛大小，每一顆大概有6公分，打開時其實有一點嚇到，畢竟這麼大顆的雞佛也是第一次，心裡還是怕怕的。

貼文一出，網友紛紛回應「這雞佛...我沒看過那麼大的＝＝」、「哪裡有這麼大的雞佛啦，傻眼」、「義大利人真的要攻打台灣了啦」、「這個我真的不行，比皮蛋披薩更噁」、「這雞佛真的大到讓人傻眼欸....」、「我愛吃雞佛，但這尺寸我真的塞不下」、「雞佛吃好幾年，都沒看過這麼大的，好害怕」。

另外，正妹部落客Evan也在粉絲專頁「Evangeline-Evan夢遊世界」分享開箱文，表示自己平常也很愛吃雞佛，但真的沒吃過這麼大的！以前吃最大也才只有兩公分，但這個竟然有六公分！試吃過後的她則是狂讚「這個美國蛋蛋我覺得可以！多汁又美味」。而她點的是泰式口味，上頭紅紅的醬，也讓Evan開玩笑表示「威～蛋蛋上紅色的醬怎麼感覺有點痛」。

▲正妹部落客
▲正妹部落客Evan也開箱雞佛披薩，表示以前從來沒有吃過這麼大的雞佛。（圖/Evan夢遊世界YT）
事實上，推出雞佛披薩的餐廳業者名為「陽光皇后」，僅在南部擁有分店，粉專也在昨天貼出公告表示「因為雞佛披薩訂單太過踴躍，假日兩天的額度已經全滿，如果想要嚐鮮的民眾，得等到週一預約系統打開才能訂購，非常感謝大家的踴躍支持」。（編輯：張嘉哲）

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