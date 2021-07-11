清蒸魚總是蒸不熟？大廚傳授3要訣：千萬別放「這調料」

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，清蒸魚看似簡單，其實也暗藏學問，她並不藏私地分享「3個烹飪撇步」，首先，是最關鍵的撇步！蒸魚時萬萬不可在魚肉上灑「鹽」，因為鹽巴會讓水濃度變高，魚肉也會流失水分，從而導致魚腥味重，而且魚肉不香，最重要的是，容易蒸不熟。
其次，在做蒸魚時，要等水開後再蒸，熱水蒸魚可以縮短蒸魚的時間，從而保證魚肉的鮮嫩，另外，在調味的部分，只需要放一種一種調配醬油「蒸魚豉油」，就能起到很好的提味增鮮作用，不需要再放其他調料。（編輯：許苡晴）
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 13:27:03
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，清蒸魚看似簡單，其實也暗藏學問，她並不藏私地分享「3個烹飪撇步」，首先，是最關鍵的撇步！蒸魚時萬萬不可在魚肉上灑「鹽」，因為鹽巴會讓水濃度變高，魚肉也會流失水分，從而導致魚腥味重，而且魚肉不香，最重要的是，容易蒸不熟。
其次，在做蒸魚時，要等水開後再蒸，熱水蒸魚可以縮短蒸魚的時間，從而保證魚肉的鮮嫩，另外，在調味的部分，只需要放一種一種調配醬油「蒸魚豉油」，就能起到很好的提味增鮮作用，不需要再放其他調料。（編輯：許苡晴）
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