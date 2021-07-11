COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

冷氣「實用功能」可省電！台電認證：這2招也能一夜好眠

▲台電近期針對「吹冷氣入睡半夜被冷醒」分享妙招，表示只要打開冷氣的舒眠功能，就能幫助入眠，還能有省電效果。倘若家中冷氣沒有該功能，台電也建議「2撇步」可達到同樣效果！（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲台電近期針對「吹冷氣入睡半夜被冷醒」分享妙招，表示只要打開冷氣的舒眠功能，就能幫助入眠，還能有省電效果。倘若家中冷氣沒有該功能，台電也建議「2撇步」可達到同樣效果！（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 19:24:14

炎炎夏日到來，不少民眾紛紛打開冷氣涼爽一番，不過冷氣溫度該如何設定，才能最符合自己，一直以來都是網路上的熱門話題。對此，台電近期針對「吹冷氣入睡半夜被冷醒」分享妙招，表示只要打開冷氣的舒眠功能，就能幫助入眠，還能有省電效果。倘若家中冷氣沒有該功能，台電也建議「2撇步」可達到同樣效果！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》先前曾報導《女吹冷氣只設「這溫度」！內行急勸浪費電：乾脆不要開》，有一名女網友指出，由於將冷氣開太低溫會覺得冷，總是會將冷氣設定為29度，就引來網友傻眼回應「開29，其實不開會比較好」、「29度… 吹電扇可能比較涼吧？」、「開29是浪費電又沒效果⋯比打開窗戶還差」。

對此，台電於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷。不過，冷氣的「舒眠」功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，藉此能達到省電的效果也好眠。倘若家中冷氣沒有舒眠功能，台電也分享「2招」：

一、睡前將變頻冷氣設定溫度調高，加上吹電風扇。

二、使用涼蓆、將冷氣設定定時，搭配電風扇。

▲台電分享冷氣舒眠功能可省電又助眠。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
▲台電分享冷氣舒眠功能可省電又助眠。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
台電建議使用這2種搭配，一同樣能達到效果，民眾可以嘗試看看。不過，台電文末也提醒，如需長時間吹冷氣，建議使用變頻且能源效率第一級的冷氣省電很有感。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.18%85.82%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.29%80.71%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.54%84.46%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀