冷氣「實用功能」可省電！台電認證：這2招也能一夜好眠
炎炎夏日到來，不少民眾紛紛打開冷氣涼爽一番，不過冷氣溫度該如何設定，才能最符合自己，一直以來都是網路上的熱門話題。對此，台電近期針對「吹冷氣入睡半夜被冷醒」分享妙招，表示只要打開冷氣的舒眠功能，就能幫助入眠，還能有省電效果。倘若家中冷氣沒有該功能，台電也建議「2撇步」可達到同樣效果！
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 19:24:14
《NOWnews今日新聞》先前曾報導《女吹冷氣只設「這溫度」！內行急勸浪費電：乾脆不要開》，有一名女網友指出，由於將冷氣開太低溫會覺得冷，總是會將冷氣設定為29度，就引來網友傻眼回應「開29，其實不開會比較好」、「29度… 吹電扇可能比較涼吧？」、「開29是浪費電又沒效果⋯比打開窗戶還差」。
對此，台電於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜就會覺得冷。不過，冷氣的「舒眠」功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1至2度，藉此能達到省電的效果也好眠。倘若家中冷氣沒有舒眠功能，台電也分享「2招」：
一、睡前將變頻冷氣設定溫度調高，加上吹電風扇。
二、使用涼蓆、將冷氣設定定時，搭配電風扇。
台電建議使用這2種搭配，一同樣能達到效果，民眾可以嘗試看看。不過，台電文末也提醒，如需長時間吹冷氣，建議使用變頻且能源效率第一級的冷氣省電很有感。（編輯：陳雅雲）