天降橫禍！開心登瞭望台 印度11人遭雷劈死、多人受傷
印度拉賈斯坦邦齋浦爾市(Jaipur)知名觀光景點琥珀堡(Amer Fort)，已過週日驚傳雷擊意外，落雷擊中琥珀堡對面一處瞭望塔，造成至少11人死亡、12人受傷的悲劇。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-12 15:02:28
綜合《印度快報》(The Indian Express)、《印度時報》(The Times of India)等當地媒體報導，週日傍晚齋浦爾市的天候狀況不佳，但仍有20多人聚集在瞭望塔與堡壘牆區附近，突如其來的閃電及雷擊直直劈下，有民眾因閃避不及而當場被打死。
當地警方聲稱，死者中有些是當地居民，有些則是外來遊客，大多都還很年輕。雖然印度國家災難響應部隊 (SDRF) 和警隊在事發後不久即趕赴現場，將傷者送醫，可還是有11人不幸死亡。
琥珀堡位於拉賈斯坦邦齋浦爾以北11公里的山丘上，是當地重要名勝之一，並於2013年被列入聯合國教科文組織的世界遺產列表。
報導並指出，因為西南季風影響，拉賈斯坦邦自6月中下旬起，就多次出現下雨、雷擊氣候，全邦都有傷亡事件傳出，死者甚至包含小孩。當地政府已向罹難者家屬提供50萬盧比(折合新台幣約19萬)的慰問金，同時提醒民眾，未來幾天仍可能出現惡劣天候，外出時務必當心，避免前往危險的地方。