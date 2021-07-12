羅技攜手麥拿倫！2021 Logitech G McLaren G Challenge 開催！台灣賽車手陳意凡任推廣大使
Logitech 旗下電競品牌 Logitech G 與賽車界及汽車領域專家 McLaren 麥拉倫聯手舉辦 2021 Logitech G McLaren G Challenge模擬賽車賽，全面展開線上預賽。台灣區邀請到知名賽車手陳意凡擔任賽事推廣大使，同時也宣布將參賽；Logitech G 更推出競速玩家方案，7 月 26 日起，買 G923 賽車模擬方向盤就送變速器，再贈 G-SHOCK 200M 抗震運動錶，送完為止，邀請全台賽車迷挑戰前進世界一級競速殿堂！
2GameSome - 有車賞
2021-07-12 18:55:01
2021 Logitech G McLaren G Challenge 官方賽季新增多項內容和挑戰；比賽擴大到包括三大系列：方程式賽車、改裝車和跑車，分別以 iRacing 和 Assetto Corsa Competizione 遊戲進行。五輪預賽賽程自 7 月起至 11 月，三大類前三名車手將獲得全額免費前進總決賽資格，最終總決賽將於 2022 年 1 月 15 日在內華達州拉斯維加斯登場。 各類組冠軍將可免費獲得國外四日遊的大獎，並受邀至 McLaren 總部參訪，接受國際知名賽車手 Lando Norris 指導駕乘 McLaren 超跑體驗的極致競速快感，還能親身觀賞歷史最悠久的一級方程式－2022 年英國大獎賽 British Grand Prix，享受 VIP 級體驗。
2021 Logitech G McLaren G Challenge 在全球推出報名後，吸引許多期待已久的玩家粉絲報名，官方特別於日前 (7日) 舉辦一場名人表演賽，邀請到的名人包括 McLaren 麥拉倫一級方程式車手 Lando Norris 、美國賽車手 William Byron 擔任兩隊隊長，與各方名人共組黃金陣容，包括饒舌歌手和詞曲作者 A$AP Ferg、Arrow McLaren SP 選手 Felix Rosenqvist、美國車手兼 NASCAR 維修站記者 Parker Kligerman 、巴西籍印第安納波利斯 500 冠軍 Tony Kanaan 等車手與名人會集飆速 PK 競賽，引發全球賽車迷高度關注。比賽最後由 William Byron 的藍隊隊伍以一分之差拿下勝利，提前引爆狂飆競速超刺激快感！
Logitech G Challenge 負責人 Jim Hoey 表示：「2020 年 G Challenge 的成功來自於我們持續努力為賽車迷帶來的娛樂。今年我們規劃新賽事、多款遊戲以及每月固定直播賽事，持續點燃世界各地的賽車迷的熱情。｣
「McLaren 向來支持 Logitech G McLaren G Challenge 讓賽車迷享受競速娛樂，但我們更快速意識到，這是在一個爆發性成長產業中與Logitech G的合作機會」McLaren 賽車電子商務和電子競技總監 Lindsey Eckhouse 表示。 「G Challenge 有其絕倫獨特性，為業餘車手和賽車運動愛好者提供了專業車手一樣的競爭和比賽機會。我們期待今年再一次為McLaren創造在電競賽車領域中帶來的興奮和樂趣。」
全球線上預賽已開放：
https://www.logitechgchallenge.com/