▲ 羅技攜手麥拿倫！2021 Logitech G McLaren G Challenge 開催！台灣賽車手陳意凡任推廣大使

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2021 Logitech G McLaren G Challenge 線上開賽，台灣區邀請知名賽車手陳意凡擔任賽事推廣大使，更推出競速玩家方案購買 G923 就送卡西歐手錶，送完為止。

× 2021 Logitech G McLaren G Challenge 線上開賽，台灣區邀請知名賽車手陳意凡擔任賽事推廣大使，更推出競速玩家方案購買 G923 就送卡西歐手錶，送完為止。

Logitech 旗下電競品牌 Logitech G 與賽車界及汽車領域專家 McLaren 麥拉倫聯手舉辦 2021 Logitech G McLaren G Challenge 邁入第四年，在全球玩家與賽車好手摩拳擦掌中，已全面展開線上預賽。

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2021 Logitech G McLaren G Challenge 在全球推出報名後，吸引許多期待已久的玩家粉絲報名，官方特別於日前 (7日) 舉辦一場名人表演賽，邀請到的名人包括 McLaren 麥拉倫一級方程式車手 Lando Norris 、美國賽車手 William Byron 擔任兩隊隊長，與各方名人共組黃金陣容，包括饒舌歌手和詞曲作者 A$AP Ferg、Arrow McLaren SP 選手 Felix Rosenqvist、美國車手兼 NASCAR 維修站記者 Parker Kligerman 、巴西籍印第安納波利斯 500 冠軍 Tony Kanaan 等車手與名人會集飆速 PK 競賽，引發全球賽車迷高度關注。比賽最後由 William Byron 的藍隊隊伍以一分之差拿下勝利，提前引爆狂飆競速超刺激快感！





2021 Logitech G McLaren G Challenge 線上開賽話題十足，日前號召職業賽車手 William Byron 與一級方程式車手 Lando Norris 與名人配對飆速 PK，最後由 William Byron 領軍勝出。

× 2021 Logitech G McLaren G Challenge 線上開賽話題十足，日前號召職業賽車手 William Byron 與一級方程式車手 Lando Norris 與名人配對飆速 PK，最後由 William Byron 領軍勝出。

全新iRacing 改裝車系列賽開跑，引爆最熱血激昂電競賽事。

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Assetto Corsa Competizione 超擬真跑車系列夜間賽道，享受夜晚狂飆競速快感。