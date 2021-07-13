微增戰力，更符合期待─Ford 21.5年式Kuga ST-Line X試駕

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說起來福特六和真聰明，以往當各車型推出新年式變更時，多數消費者其實對這些所謂新年式車型做了什麼更動不太了解，然後對年式變更的時程更是一頭霧水，然而福特六和用這種0.5、0.25的改變模式，先是改變傳統年式變更思維，有需要改就改，不再侷限於一個年度改一次，可以一季改、半年改，快速對應市場需求，著實可以引起消費者關注與討論，就算以這回21.5年式Kuga的更動幅度，只能算是〝微〞更新，但新增的配備完全打中消費者需求，讓消費者不斷感受Ford的誠意。
本次試駕的21.5年式Kuga ST-Line X更新的部分有：將前、後懸吊下控制臂改為鋁合金材質、換裝馬牌PC6輪胎、原廠開發的360度環景影像行車輔助系統、RED道路邊緣偵測系統，以及在Focus高階車型也可以看到的ISA智慧型速限輔助系統，另外，煞車卡鉗也改以紅色烤漆塗裝。
首先自360度環景影像行車輔助系統說起，其實這項配備算是蠻普遍的，就算原廠未標配，許多車主也會事後加裝，畢竟台灣地狹人稠，許多道路十分壅擠，360度環景影像系統的確是十分實用的配備，但這回21.5年式Kuga ST-Line X所新增的360度環景影像行車輔助系統，標榜原廠原裝配置，整合於SUNC3系統，車外配置四部1280x800pixel〈800P〉高解析數位攝影鏡頭，因此解析度比多數車廠配置來得更好，同時共有七種角度可切換，前、後採180度超廣角影像，對於在狹窄空間中判位更為容易，這也是許多消費者在此之前大力敲碗的配備，終於在這次推出的21.5年式給補上了。
而Ford在Focus與Kuga上市後開始導入具Level 2駕駛輔助等級的Co-Pilot360全方位智駕科技，成為最大買點，也是最受消費者讚賞的優點，而在21.5年式Kuga ST-Line X上先是增配ISA智慧型速限輔助系統，結合TSR道路標誌識別輔助系統，以及配合LIM速限系統，在便是道路速限標誌後，自動調整速限，並有10km/h的容差值可調整，可有效避免超速。
至於全新導入的RED道路邊緣偵測系統，是LDW車道偏移警示與LKA車道偏移輔助系統的延伸功能，LDW車道偏移警示與LKA車道偏移輔助系統是利用監測道路標線，來避免車輛篇移出車道，但在無標線道路上，就必須仰賴RED道路邊緣偵測系統達到相同的功能，主要是歐洲有部分郊外道路都未畫設標線，所以增加RED道路邊緣偵測系統來補助車輛行駛，當車速在65km/h以上，設在前擋上緣的攝影機會監控車前50公尺，側邊7公尺的道路邊緣進行偵測，當車輛在未打方向燈下，車輛偏移車道系統就會以輔助拉回力道或震動方向盤提示，同時儀錶板內與抬頭顯示器也會顯示警示符號，提醒駕駛修正，這對於在鄉間道路或遇年久失修、標線不清的道路十分受用。
除了安全配備面，Kuga在操控性上也是同級車翹楚，尤其擁有250ps最大馬力的Kuga ST-Line，有著同級車最強的動力，搭配四輪傳動系統，與優異底盤設定，操控表現同樣廣受好評，在21.5年式上將前、後懸吊下控制臂改為鋁合金材質，單是前下控制臂可減輕2.4kg的簧下重量，此外，另將原本是列為經銷商選配的馬牌PC6輪胎改為標配。
在經過此番改良後，比較明顯的是胎噪有所降低，而簧下重量改變與抓地力增加，實際操駕時給予駕駛更多的信心，一向紮實地方向盤轉向手感與清晰手感，轉向指向性十分明確，是同級車中開起來最接近一般中型掀背車的一款，在山道中激駛，接近於性能鋼砲的動力輸出，上坡路段同樣可以跑得非常有勁，且穩健地動態表現，會讓人忘了控制速度，衝過了頭進彎，此時會出現轉向不足，ESP系統介入修正，當車頭指向出彎點，就可以很放心地再一次灌足油門，四輪傳動系統紮實地動力傳輸，讓整輛車順勢且穩定地加速奔向下一個彎，至下一個彎前提醒自己必須適當減速，別再衝過頭，這回確實減速將車帶進彎中，同樣地一劃過彎頂點，就又可以再一次順勢補下油門加速，實在過癮。至於在下坡路段，就要更注意進彎前的減速動作，畢竟它是一輛SUV，重心轉移幅度相對明顯，若速度與重心沒有掌握好，前輪瞬間負荷過大，還是會出現推頭的現象，但其實某種程度也可以藉此推頭來順勢減速進彎，速度減向來後，立刻加大轉向幅度把車瞬間指向出彎點，就可以再次全力加速，很高的極限，可以讓人嘗試各種不同的開法，這就真的不是這個尺碼的SUV可以輕易做到的，別說同級車，就算是把價格拉高到200萬級距的豪華品牌車款，多數也難有此優異的動能與動態表現。
其實在第一次試駕Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line時，我們就已經再想年式變更或小改款時，福特六和到底還可以幫它加什麼配備上去，因為上市之初就已經幾乎配上滿滿的好料，然後在試過21.5年式Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line X後，我們再來想像它還缺什麼，大致掃了一次規配表，若福特六和還要出個21.75年式，或是直接跨進22年式，還可以再個加副駕駛電動調整座椅，雙前座通風/加熱座椅……，然後我就想不到了！反正最後福特六和不會讓人失望，至於現在你想要買台國產中型SUV，要比超高CP值，大概也沒什麼別的選擇了。
| Ford 21.5年式Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line X規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4621/1882/1678
| 軸距(mm)
| 2710
| 車重(kg)
| 1665
| 引擎型式
| L4渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1999
| 最大馬力(ps/rpm)
| 250/5500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 38.7/3000
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 225/55ZR19
| 平均油耗〈km/L〉
| 12.1
| 建議售價〈萬〉
| 121.9〈防疫早鳥價〉