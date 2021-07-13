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微增戰力，更符合期待─Ford 21.5年式Kuga ST-Line X試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-13 05:25:20

Ford這兩年陸續發表新一代Focus、Kuga車系後，除了有亮眼銷售表現外，對應市場進行產品更新的速度相當快，甚至創業界之先，在一般以整年度更新推出年度新年式車型之外，還Focus還可以20.5年式、20.75年式之模式，不斷更新升級，如今，在2021年中，Kuga也依此模式推出21.5年式車型，增加部分配備，再添戰力，同時在車名最後再加了X做年式區隔。

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說起來福特六和真聰明，以往當各車型推出新年式變更時，多數消費者其實對這些所謂新年式車型做了什麼更動不太了解，然後對年式變更的時程更是一頭霧水，然而福特六和用這種0.5、0.25的改變模式，先是改變傳統年式變更思維，有需要改就改，不再侷限於一個年度改一次，可以一季改、半年改，快速對應市場需求，著實可以引起消費者關注與討論，就算以這回21.5年式Kuga的更動幅度，只能算是〝微〞更新，但新增的配備完全打中消費者需求，讓消費者不斷感受Ford的誠意。

本次試駕的21.5年式Kuga ST-Line X更新的部分有：將前、後懸吊下控制臂改為鋁合金材質、換裝馬牌PC6輪胎、原廠開發的360度環景影像行車輔助系統、RED道路邊緣偵測系統，以及在Focus高階車型也可以看到的ISA智慧型速限輔助系統，另外，煞車卡鉗也改以紅色烤漆塗裝。

360度環景影像行車輔助系統共有七種視角模式可切換，另於下方有一鍵開啟鈕，可直接開啟前鏡頭，幫助行車辨位。
360度環景影像行車輔助系統共有七種視角模式可切換，另於下方有一鍵開啟鈕，可直接開啟前鏡頭，幫助行車辨位。
首先自360度環景影像行車輔助系統說起，其實這項配備算是蠻普遍的，就算原廠未標配，許多車主也會事後加裝，畢竟台灣地狹人稠，許多道路十分壅擠，360度環景影像系統的確是十分實用的配備，但這回21.5年式Kuga ST-Line X所新增的360度環景影像行車輔助系統，標榜原廠原裝配置，整合於SUNC3系統，車外配置四部1280x800pixel〈800P〉高解析數位攝影鏡頭，因此解析度比多數車廠配置來得更好，同時共有七種角度可切換，前、後採180度超廣角影像，對於在狹窄空間中判位更為容易，這也是許多消費者在此之前大力敲碗的配備，終於在這次推出的21.5年式給補上了。

ISA智慧型速限輔助系統，結合TSR道路標誌識別輔助系統，以及配合LIM速限系統，可自動偵測速限標示控制車輛速限，可有效避免超速。
ISA智慧型速限輔助系統，結合TSR道路標誌識別輔助系統，以及配合LIM速限系統，可自動偵測速限標示控制車輛速限，可有效避免超速。
而Ford在Focus與Kuga上市後開始導入具Level 2駕駛輔助等級的Co-Pilot360全方位智駕科技，成為最大買點，也是最受消費者讚賞的優點，而在21.5年式Kuga ST-Line X上先是增配ISA智慧型速限輔助系統，結合TSR道路標誌識別輔助系統，以及配合LIM速限系統，在便是道路速限標誌後，自動調整速限，並有10km/h的容差值可調整，可有效避免超速。

TSR道路標誌識別輔助系統在偵測道路速限標誌後也會同步顯示於儀錶板或抬頭顯示器中。
TSR道路標誌識別輔助系統在偵測道路速限標誌後也會同步顯示於儀錶板或抬頭顯示器中。
全新導入的RED道路邊緣偵測系統，是LDW車道偏移警示與LKA車道偏移輔助系統的延伸功能，開關設在左側撥桿前端。
全新導入的RED道路邊緣偵測系統，是LDW車道偏移警示與LKA車道偏移輔助系統的延伸功能，開關設在左側撥桿前端。
至於全新導入的RED道路邊緣偵測系統，是LDW車道偏移警示與LKA車道偏移輔助系統的延伸功能，LDW車道偏移警示與LKA車道偏移輔助系統是利用監測道路標線，來避免車輛篇移出車道，但在無標線道路上，就必須仰賴RED道路邊緣偵測系統達到相同的功能，主要是歐洲有部分郊外道路都未畫設標線，所以增加RED道路邊緣偵測系統來補助車輛行駛，當車速在65km/h以上，設在前擋上緣的攝影機會監控車前50公尺，側邊7公尺的道路邊緣進行偵測，當車輛在未打方向燈下，車輛偏移車道系統就會以輔助拉回力道或震動方向盤提示，同時儀錶板內與抬頭顯示器也會顯示警示符號，提醒駕駛修正，這對於在鄉間道路或遇年久失修、標線不清的道路十分受用。

RED道路邊緣偵測系統適用於未有標線或標線不清的道路，在台灣較有機會使用到的路段是高速公路的路肩。
RED道路邊緣偵測系統適用於未有標線或標線不清的道路，在台灣較有機會使用到的路段是高速公路的路肩。
Kuga ST-Line X搭仔的2.0升渦輪增壓引擎，具備250ps最大馬力與38.7kgm最大扭力，搭配八速手自排變速系統，並有五種動態模式〈標準、節能、運動、防滑、雪地/沙地輔助〉可切換。
Kuga ST-Line X搭仔的2.0升渦輪增壓引擎，具備250ps最大馬力與38.7kgm最大扭力，搭配八速手自排變速系統，並有五種動態模式〈標準、節能、運動、防滑、雪地/沙地輔助〉可切換。
除了安全配備面，Kuga在操控性上也是同級車翹楚，尤其擁有250ps最大馬力的Kuga ST-Line，有著同級車最強的動力，搭配四輪傳動系統，與優異底盤設定，操控表現同樣廣受好評，在21.5年式上將前、後懸吊下控制臂改為鋁合金材質，單是前下控制臂可減輕2.4kg的簧下重量，此外，另將原本是列為經銷商選配的馬牌PC6輪胎改為標配。

在21.5年式將原本是列為經銷商選配的馬牌PC6輪胎改為標配。
在21.5年式將原本是列為經銷商選配的馬牌PC6輪胎改為標配。
在經過此番改良後，比較明顯的是胎噪有所降低，而簧下重量改變與抓地力增加，實際操駕時給予駕駛更多的信心，一向紮實地方向盤轉向手感與清晰手感，轉向指向性十分明確，是同級車中開起來最接近一般中型掀背車的一款，在山道中激駛，接近於性能鋼砲的動力輸出，上坡路段同樣可以跑得非常有勁，且穩健地動態表現，會讓人忘了控制速度，衝過了頭進彎，此時會出現轉向不足，ESP系統介入修正，當車頭指向出彎點，就可以很放心地再一次灌足油門，四輪傳動系統紮實地動力傳輸，讓整輛車順勢且穩定地加速奔向下一個彎，至下一個彎前提醒自己必須適當減速，別再衝過頭，這回確實減速將車帶進彎中，同樣地一劃過彎頂點，就又可以再一次順勢補下油門加速，實在過癮。至於在下坡路段，就要更注意進彎前的減速動作，畢竟它是一輛SUV，重心轉移幅度相對明顯，若速度與重心沒有掌握好，前輪瞬間負荷過大，還是會出現推頭的現象，但其實某種程度也可以藉此推頭來順勢減速進彎，速度減向來後，立刻加大轉向幅度把車瞬間指向出彎點，就可以再次全力加速，很高的極限，可以讓人嘗試各種不同的開法，這就真的不是這個尺碼的SUV可以輕易做到的，別說同級車，就算是把價格拉高到200萬級距的豪華品牌車款，多數也難有此優異的動能與動態表現。

其實在第一次試駕Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line時，我們就已經再想年式變更或小改款時，福特六和到底還可以幫它加什麼配備上去，因為上市之初就已經幾乎配上滿滿的好料，然後在試過21.5年式Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line X後，我們再來想像它還缺什麼，大致掃了一次規配表，若福特六和還要出個21.75年式，或是直接跨進22年式，還可以再個加副駕駛電動調整座椅，雙前座通風/加熱座椅……，然後我就想不到了！反正最後福特六和不會讓人失望，至於現在你想要買台國產中型SUV，要比超高CP值，大概也沒什麼別的選擇了。

Ford 21.5年式Kuga EcoBoost 250 AWD ST-Line X規格表
長/寬/高(mm)

 4621/1882/1678
軸距(mm)

 2710
車重(kg)

 1665
引擎型式

 L4渦輪增壓汽油引擎
排氣量(c.c.)

 1999
最大馬力(ps/rpm)

 250/5500
最大扭力(kgm/rpm)

 38.7/3000
變速系統

 8速手自排
傳動型式

 四輪驅動
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 多連桿
輪胎尺寸

 225/55ZR19
平均油耗〈km/L〉

 12.1
建議售價〈萬〉

 121.9〈防疫早鳥價〉
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