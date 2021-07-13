馬鈴薯別只會燉咖哩！「這樣炒」爽口又綿軟：一吃停不下

馬鈴薯除了做成薯條、薯泥、沙拉、可樂餅與咖哩燉肉外，其實還有很多種吃法。近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授了「1爽口吃法」，不僅食材準備容易，烹飪方法也非常簡單，隨便炒一炒，15分內就能出鍋，最重要的是，口感綿軟又清爽，且老少咸宜，保證讓你一吃就停不下嘴！

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馬鈴薯還只會做咖哩雞（豬、牛）嗎？《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實馬鈴薯用炒的也很美味！她並分享了一道爽口料理，那就是「

馬鈴薯炒香菇

」，而這道料理的食材很簡單，只需準備好馬鈴薯、香菇、生薑、大蒜、生抽與米酒。

▲馬鈴薯還能怎麼煮？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授了「1爽口吃法」，不僅食材準備容易，烹飪方法也非常簡單，隨便炒一炒，15分內就能出鍋。（圖／取自pixabay）

《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步傳授「烹飪撇步」，首先，將馬鈴薯與

香菇洗淨後切成小塊（切丁）備用，並將大蒜及生薑等配料切片，接著便可開火

熱油，把切好的生薑、大蒜煸炒出香味，再將香菇倒入鍋中翻炒。隨後，倒入些許米酒與生抽調味，這步驟能讓菜色增添色彩，看起來賣相更好，接著加入適量白砂糖增甜提鮮，出鍋前再放鹽巴及少量味精調味就完成了。

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，

這道料理的賣點就是，馬鈴薯綿軟、香菇鮮美，無論是大人、小孩都能吃，雖然沒有添加任何「肉」，但卻非常夠味，重點是很下飯！大家不妨可以嘗試看看，既簡單又美味，根本是廚房新手的入門料理。（編輯：許苡晴）