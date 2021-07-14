爽買2箱高麗菜！口感不佳急求救 內行曝「不敗料理」法
高麗菜料理方式多樣，口感鮮脆清甜，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。不過就有位網友表示，自己貪便宜一次買回2箱高麗菜，本來覺得賺到結果一炒卻驚呼不好吃，「口感像在嚼臘」，讓他急向大家求救把高麗菜變好吃的方法，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-14 22:22:49
原PO在PTT發文表示，貪便宜下買了某速食店的蔬菜福袋2袋、一袋就有2.6公斤，內含2顆高麗菜＋1顆萵苣。本來很開心覺得賺到，殊不知一炒卻驚呼不好吃，原PO形容是「口感像在嚼臘，還有種難以形容的生菜臭」。更透露自己鹽巴和鮮味炒手下了很多還是沒用，最後是搭配滷肉醬汁才變得好吃一點。
原PO指出高麗菜其實外觀很漂亮，不禁感慨「果然夏天的高麗菜真的不好吃？」請教大家「除了清炒高麗菜，請問還有什麼其他的調理辦法可以讓她變得好吃一點嗎？」
貼文發佈後，許多內行網友紛紛建議「切絲拿來做高麗菜煎餅」、「切絲當沙拉生吃，做台式泡菜，煮火鍋煮久點沾醬吃」、「加糖會變好吃..如果只是很刮很草的味道加糖會改變它的風味」、「做高麗菜肉捲」、「炒xo醬」、「切細絲做德國酸菜」。（編輯：倪浩軒）