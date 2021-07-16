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吃生洋蔥辣到哭？老饕配「1台式小吃」狂讚：不能沒有它

▲生洋蔥解膩又美味，卻有許多人不敢吃。（圖／取自pixabay）
▲生洋蔥解膩又美味，卻有許多人不敢吃。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-16 10:28:49

「洋蔥」營養又健康，不僅可以拿來清炒，也能拿來當配菜提味，可生吃也可煮熟後再食用，料理方式非常多元。近日就有網友在PTT八卦版提到「生吃洋蔥」，吃起來解膩又美味，卻有許多人不敢吃，貼文隨即引發網友熱議，更有老饕分享「1台式小吃」必備。

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原PO表示，夏天天氣炎熱，吃東西吃到後來都覺得很油膩，有天在冰箱看到家人買的洋蔥，已經剝成一片片的，當下拿了一片來吃，驚訝直呼「有夠好吃！」後來忍不住又吃了好幾片。他上網一查，發現洋蔥本來就可以生吃，卻稱「但好像很多人不敢吃？」不禁好奇詢問廣大鄉民「生吃洋蔥，而且特別喜歡冰的，算猛嗎？」

▲生洋蔥解膩又美味，卻有許多人不敢吃。（圖／翻攝自PTT）
▲生洋蔥解膩又美味，卻有許多人不敢吃。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「先流眼淚」、「吃生洋蔥很正常，吃冰的可能比較猛一點」、「運氣不好吃到辣的你就會想哭了」、「洋蔥吃到很辣的，大概一片就不行了」、「洋蔥生的好吃啊」、「有些生洋蔥吃起來還帶點甜味，真的讚」。

對此，有一票老饕分享，「1台式小吃」必備生洋蔥「我家這的鹽酥雞會＋生洋蔥，好吃」、「鹹酥雞有加生洋蔥的買爆」、「西屯某鹹酥雞，洋蔥和蒜片都有」、「吃鹹酥雞不能沒有它」；也有網友分享其他適合搭配生洋蔥一起吃的美食「配牛排超讚」、「漢堡要有生洋蔥」。（編輯：賴詠璿）

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