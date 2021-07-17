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伴妻衝好市多大爆汗！男揭「真實原因」被推爆：佩服精神

▲一名人夫伴老婆到好市多採購，回來卻像重訓般大爆汗，原因曝光後，就引來網友佩服直喊「真男人！」（示意圖／記者楊智傑攝）
▲一名人夫伴老婆到好市多採購，回來卻像重訓般大爆汗，原因曝光後，就引來網友佩服直喊「真男人！」（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 10:57:28

美式賣場「好市多Costco」近年來深受國人喜愛，其不僅商品琳瑯滿目，價格也十分優惠，吸引許多消費者前往採購。對此，就有一名人夫指出，他伴老婆到好市多後，回來卻像重訓般大爆汗，而原因曝光後，就引來眾人佩服直喊「真男人！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自家明明1-2週就會到賣場消費，「為什麼買一堆重到爆炸的東西…本人扛了12kg大西瓜一顆、2kg奶粉兩罐，啤酒一箱還有椰子水，上上下下來回扛也有重訓爆汗感…」。

不僅如此，他透露老婆還喊話「下禮拜還會再去，所以今天先沒買太多？！」讓他崩潰直呼「想問老婆買多的定義」，但老婆准許他買了最想要的啤酒，也只能乖乖不敢抱怨。

▲網友伴老婆到好市多，回家卻像重訓般爆汗。（圖／翻攝Costco好市多
▲網友伴老婆到好市多，回家卻像重訓般爆汗。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文曝光後，至今已有1千多人按讚，不少網友紛紛笑翻留言，「老公有去，肯定要挑重的買啊！」、「應該是在暗示你換有電梯的房子吧！哈」、「買透天的，你就沒有這個煩惱了」、「太座蠻貼心的耶！沒有買太多」、「在我眼中才是真男人」、「結論應該是，明天去看新透天建案，換個電梯透天吧」、「每次看到有人去抱西瓜，就非常佩服這個精神，很重ㄟ」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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不認同，三觀衝擊
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不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.14%62.86%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

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41.57%58.43%
2021-07-15-2021-07-18
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