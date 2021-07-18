客家小炒只會加芹菜？大廚曝「這蔬菜」是絕配：提鮮開胃

一般人在做「客家小炒」時，通常都會加入芹菜、韭菜、小魚乾及肉絲一起炒，不過，你知道其實還可以加入其他配料嗎？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露，加入「1蔬菜」根本是絕配，不僅提鮮又開胃，還非常下飯！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，客家小炒加入「

白菜梗

」一起炒是很完美的搭配，不僅口感脆爽有層次，最重要的是，會讓整道料理瞬間提升鮮甜味道，再搭配些許肉絲爆炒，立馬色香味俱全，下酒又下飯！

《小乾倩倩的遊戲的美食》進一步分享烹飪撇步，首先要準備的食材有：白菜梗、豆干、五花肉、生薑、大蒜與辣椒。先將五花肉切成長條狀，並把豆干、白菜梗搓洗乾淨切好，最後將生薑、大蒜、辣椒去皮切碎，備好料之後即可開始起鍋。





▲《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，客家小炒加入「白菜梗」一起炒是很完美的搭配，不僅口感脆爽有層次，最重要的是，會讓整道料理瞬間提鮮，再搭配些許肉絲爆炒，立馬色香味俱全，下酒又下飯！（圖／翻攝自《小乾倩倩的遊戲的美食》）

《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，油熱後要先將五花肉下鍋，翻炒至變色，再加入1勺料酒、半勺生抽，將其炒勻後，裝盤出鍋備用，接著再次起鍋倒油，油熱後倒入豆干，煎至兩面微黃（喜歡吃焦一點可以煎久一點，但要注意不要太焦，否則口感偏硬，又不易入味）再倒入白菜梗一起翻炒，翻炒約7分熟後，再將肉絲、薑末、蒜末與辣椒加入，最後，加入1勺生抽、1勺蠔油、半勺糖與少量味精，並倒入一杯清水，將其用大火燒開，翻拌均勻即可出鍋。





《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，加入少許糖可以提鮮，並去除痘乾的煙燻味，但是千萬不能加太多，避免太甜，至於最後加入少許清水，是為了讓調料混合的更均勻，食材也更入味，但是一定要注意，想要口感更脆爽務必要注意翻炒長煎，白菜會越煮越軟。（編輯：許苡晴）



