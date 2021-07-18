煮泡麵想加絲瓜！她誤丟「1蔬菜」臉綠掉 眾笑：差很多
泡麵因為其方便且價格低廉的特性，成為不少人正餐或者宵夜的首選，但有些人也會自行烹煮加料，進而延伸不同的吃法。近日，就有網友在煮泡麵時，原本想加一些絲瓜，起鍋後卻看到另一種蔬菜，讓她相當傻眼，貼文一出，網友也笑說「光形狀就差很多！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-18 14:00:29
原PO在《爆怨2公社》表示，自己一直分不清楚「絲瓜」跟「蒲仔（瓠瓜的台語）」，結果她在煮泡麵時，原本想丟一些絲瓜煮，起鍋後才發覺自己放的是瓠瓜，讓她傻眼直呼「到底為何皮粗的要死的叫絲瓜…然後摸起來很光滑的叫瓠瓜啦」，最後還說「小當家之路被瓠瓜打斷，雖然這樣但我分得出蔥跟蒜喔」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「差很多啊！味道也不同」、「瓠瓜是葫蘆狀、大顆的香水梨狀，絲瓜是條狀」、「瓠瓜跟絲瓜光體型就差很多了」、「沒關係！都是瓜，絲瓜是長條狀，瓠瓜是葫蘆狀」、「兩者都好吃，吃了吧」、「所以有把瓠瓜加到泡麵裡嗎哈哈哈」、「沒事！有削皮，還是會煮飯的」、「瓠瓜加泡麵還真沒吃過」。
不過，也有不少人說，「我也分不出來，只知道一種滑的一種有籽」、「絲瓜瓠瓜我會分，但蔥跟蒜…我真的不熟」、「冬瓜跟蘿蔔煮成湯之後我也分不清楚」。另外，有老饕透露瓠瓜的煮法，「蝦米、蒜片爆香，加一票水，水滾後，放一茶匙鹽巴、糖、味精，接著攪拌均勻，倒入瓠瓜，煮約3分鐘，熟軟透之後起鍋」。（編輯：許智超）