吃鈣片、喝大骨湯助骨折復原？骨折怎麼吃才對？醫教飲食正確觀念

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衛生福利部臺南醫院骨科李佳龍醫師說明，香蕉營養豐富，對骨折病患是很好的食物，有些人擔心豐富的鉀離子會造成高血鉀，其實，只要是腎功能正常，食用適量並不會造成高血鉀或引發抽筋。鴨肉富含蛋白質、鐵質、維生素等營養素，仍可正常攝取。
不過，並非任何食物都能放心吃，尤其術後臥床期或行動受限期間，建議暫停食用易脹氣的牛奶、產氣性食物或糯米等難消化食物，避免造成不適，待恢復穩定後，即可繼續食用。
此外，恢復期間，老一輩民眾喜歡用大骨湯補骨，熬煮時，釋放到湯中的鈣質有限，建議以牛奶、黑芝麻等天然食材補充。食藥署提醒，食用營養補充品前，應先諮詢醫師，特別是鈣片，攝取過量可能造成高血鈣、便秘、結石等副作用。
6大類食材助復原 避免3大地雷
李佳龍醫師建議，最好的是6大類食物均衡攝取，例如喝牛奶可補充豐富的鈣質與蛋白質，提供骨折癒合材料；五穀雜糧類含有各種維生素，能維持身體良好吸收與代謝；豆魚蛋肉類可補充蛋白質，提供人體製造膠原蛋白的原料；蔬菜、水果含有豐富維生素與礦物質，尤其是富含維生素C的芭樂、柳丁等，能幫助膠原蛋白合成、促進骨痂生成；而堅果類含有維生素K，能幫助鈣質沉積，促進成骨作用。
李佳龍醫師提醒，過量的咖啡因、碳酸飲料會影響鈣質吸收，抽菸或二手菸也會影響骨折癒合，應盡量避免。此外，需額外補充維生素D者，應諮詢醫師，或透過曬太陽、攝取鮭魚及黑木耳等食材補充。
正確固定與復健 避免激烈活動
李佳龍醫師表示，保持飲食均衡，幫助骨折癒合，良好的固定與復健也相當重要，骨折傷處通常會以石膏、植入骨釘、骨板等方式固定，只要妥善固定，後續復原會更順利，而正確復健能提升肌肉力量與關節活動，促進骨頭癒合。
尤其骨折後1至2年，看似癒合的骨頭仍處在重塑的新陳代謝期，骨頭強度可能尚未恢復如受傷前，可以嘗試溫和運動，有助提升癒後的骨頭強度，盡量避免激烈活動。