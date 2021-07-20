戴資穎擠3星飯店！中國選手住海景房 網：沒比較沒傷害
台灣東奧代表團昨（19）日包機赴日征戰，卻爆出陪同官員都搭商務艙，運動國手搭經濟艙的消息，而世界球后戴資穎昨晚也發出自己抵達飯店的照片，卻被網友發現是一間評價只有3.3顆星的飯店，引發各界討論。而就有網友又分享，來自世界各地運動選手的居住飯店，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 11:40:13｜2021-07-20 11:49:24
《NOWnews》曾報導「戴資穎下榻飯店曝光！網當柯南搜出 一看評價臉綠：太瞎」，內容指出，網友看完戴資穎回報抵達飯店後，循線找到這間位於東京的「Marroad Inn Tokyo飯店（東京瑪洛德酒店）」，在Google的評價僅有3.3顆星，不少網友紛紛表示「真的太誇張....搭商務艙還住這種飯店」。
而就有網友再去找尋其他世界各國運動國手住宿的飯店，發現日媒報導中，有許多線索，像是近日傳出逃跑的烏干達選手，根據日本鄉民的線索應該是住宿在「Hotel New Yutaka」，而先前批評日本防疫不優的中國選手團，則是住在坐擁超美海景的「4星級大磯王子大飯店」（Prince Hotels & Resorts）。
貼文一出，網友再度熱議「比較想看台灣官員住哪欸...中國一直對運動選手很大方，這大家都知道吧」、「傻眼，真的沒比較沒傷害」、「中國選手住的可真好」、「世界怎麼跟得上台灣？」、「真的是不知道該說什麼了，讓選手好好休息多難」、「預算到底都花在哪，飛機也差，住宿也差....」。
而對於飯店的爭議，體育署出面回應，主要以選手健康安全為第一考量，該飯店是目前離羽球競賽場館最近的一間，經考察評估後做為羽球代表隊下榻地點；而戴資穎今（20）日稍早也發文提到「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情，選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不論賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽。」（編輯：張嘉哲）