戴資穎擠3星飯店！中國選手住海景房　網：沒比較沒傷害

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▲中國東奧代表團入住的飯店「4星級大磯王子大飯店」（Prince Hotels & Resorts）。（圖／Prince Hotels 官網）

▲中國東奧代表團入住的飯店「4星級大磯王子大飯店」（Prince Hotels & Resorts）。（圖／Prince Hotels 官網）

該飯店是目前離羽球競賽場館最近的一間

選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘