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泡麵湯別倒掉！他曝「簡單一招」秒升級：又變出另一道菜

▲一般民眾在吃泡麵時，通常都會將沒喝完的湯倒掉，不過，就有一名男網友分享「一招」讓泡麵湯秒升級，直呼「又是另一道菜了」。（示意圖／取自unsplash）
▲一般民眾在吃泡麵時，通常都會將沒喝完的湯倒掉，不過，就有一名男網友分享「一招」讓泡麵湯秒升級，直呼「又是另一道菜了」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 22:47:54

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，然而一般民眾在吃泡麵時，通常都會將沒喝完的湯倒掉，不過，就有一名男網友分享「一招」讓泡麵湯秒升級，直呼「又是另一道菜了」。

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該名男網友今（20）日在臉書社團《廚藝公社》發文，表示「來教各位料理這個好吃的，蔬菜牛肉蒸蛋」，而作法則是拿半碗泡麵湯，然後打一顆蛋花下去拌勻，再放入微波爐轉強火3分鐘，如此一來，「就是一道菜色啦」。

而從他PO出的圖片可以看到，這道「蔬菜牛肉蒸蛋」外表雖然有不少縫隙，但也因為有泡麵湯汁裡殘留的配料點綴，讓這道重生的「菜」看起來還挺有模有樣的。

▲原PO將沒喝完的泡麵湯加一顆蛋花，接著拿去微波爐加熱，就變成了「蒸蛋」。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO將沒喝完的泡麵湯加一顆蛋花，接著拿去微波爐加熱，就變成了「蒸蛋」。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
貼文一出，掀起熱議，「好像不錯，下次試試看」、「居然有這招」、「太強了」、「哇嗚！找到剩湯再利用的方法了」、「感覺很好吃」、「我後來發現，真的好多人特別喜歡喝泡麵的湯」、「我試過，真的還不錯吃，都不需要調味，非常簡單」、「我一直都用泡麵湯頭做蒸蛋，而且滿漢系列很重口味」。

不過，也有網友提醒，在享受美味泡麵蒸蛋的同時，也要小心鈉含量的攝取，「鈉含量過高啊～」、「驚人的鈉含量都一起下去了（抖）」。（編輯：郭佩蓉）

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