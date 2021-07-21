辦桌菜上的「蝦餅」是啥？真實材料曝光 眾驚：不敢吃了
常常我們去吃辦桌菜時，都會發現有些炸物的旁邊都會擺放這種「彩色蝦餅」，搭配菜餚吃，更添風味，但卻都不知道這些蝦餅從何而來，材料是什麼。近日，就有網友公開自己的烹飪日常，讓這種「彩色蝦餅」的原物料曝光，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 08:15:13
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「日常炸蝦餅好療癒啊！」只見貼出的影片，一開始網友先抓一把彩色的東西丟進油鍋，由於丟進油鍋發出鏗鏘有力的聲響，會讓人有是丟進「塑膠片」的感覺，隨後經過10秒，所有蝦餅就炸好成型，畫面相當療癒。
貼文一出，網友紛紛回應「原來是炸蝦餅啊，我還以為你丟整把塑膠片，嚇到」、「一開始還以為是塑膠，嚇死」、「我以為你在炸吉他的Pick」、「長那麼大第一次知道這個蝦餅是這樣來的」、「原來長這樣喔＝＝第一次知道」、「第一次看到...原來只要10秒」、「原來沒煮之前長這樣....以為是做好的擺上去而已」、「原來這個這樣用...好震驚」、「看完都不敢吃了啦，怎麼那麼多色素的感覺」、「OK原來是色素...下次就先不吃了」。
不過，也有不少網友表示「這個剛炸好放進嘴巴會黏住，口感很特別XD」、「這真的超好吃，是說哪裡買？」、「見到真面目了啦！到底哪裡買啊」、「這個現在已經好少了喔...辦桌超愛吃的」、「哪裡可以買啊，也想要自己炸」；而原PO也回應「去一般食材批發行就買得到」。（編輯：張嘉哲）