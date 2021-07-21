蒜頭怎麼保存不發黑？婆媽曝「不敗關鍵」：放一年也沒壞

在各式各樣的料理中，時常能見到「蒜頭」的蹤影，不過，蒜頭該怎麼保存才不容易發黑壞掉呢？對此，就有一名女網友相當懊惱，因為她才買沒多久，竟然全都發黑，貼文一出，也有婆媽分享「不敗關鍵」，直呼「放了一年也沒壞」。





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該名女網友今（21）日在臉書社團《廚藝公社》發文，表示前陣子買了一批超棒的雲林蒜頭，也因為怕自己用的速度太慢，導致蒜頭乾掉，因此上網搜尋了「保存蒜頭的方法」。





而原PO學習網路上分享的方式，將「牛奶瓶」洗乾淨晾乾後，接著把蒜頭放進去。一開始都好好的，豈料今天要用蒜頭時，一打開竟然發現蒜頭都黑掉了，讓她超無奈「好想哭啊，怎麼會這樣呢？有沒有什麼可以保存蒜頭的好方法可以提供給我？謝謝大家」。





▲女網友不知蒜頭該怎麼保存。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

曬乾

其中，也有一名內行網友表示，「我阿姨在雲林種蒜頭的。我家固定每年買50斤回來放。前面一定要曬乾，很乾那種，然後用網袋釣起來、通風、不曬到太陽、不潮濕的位置，每年都保存的很漂亮」。





另外，還有不少網友表示，「通風乾燥」也很重要，「這個已經發酵了！其實蒜頭買回來就用個網袋裝（可剝可不剝），吊在通風不會碰到水的地方就好了！雲林人真心建議，簡單又實用」、「蒜頭要通風吧，我用網子吊在戶外，放一兩個月也沒見壞過」、「我都放在四週透孔籃子裡，放在陰涼處可以用很久」、「放網子，通風、陰涼處」、「通風保存就好」。（編輯：郭佩蓉）



