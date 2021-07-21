COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蒜頭怎麼保存不發黑？婆媽曝「不敗關鍵」：放一年也沒壞

▲一名女網友不知蒜頭該怎麼保存才好，貼文一出，就有婆媽分享「不敗關鍵」，直呼「放了一年也沒壞」。（圖／取自pixabay）
▲一名女網友不知蒜頭該怎麼保存才好，貼文一出，就有婆媽分享「不敗關鍵」，直呼「放了一年也沒壞」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 20:13:42

在各式各樣的料理中，時常能見到「蒜頭」的蹤影，不過，蒜頭該怎麼保存才不容易發黑壞掉呢？對此，就有一名女網友相當懊惱，因為她才買沒多久，竟然全都發黑，貼文一出，也有婆媽分享「不敗關鍵」，直呼「放了一年也沒壞」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友今（21）日在臉書社團《廚藝公社》發文，表示前陣子買了一批超棒的雲林蒜頭，也因為怕自己用的速度太慢，導致蒜頭乾掉，因此上網搜尋了「保存蒜頭的方法」。

而原PO學習網路上分享的方式，將「牛奶瓶」洗乾淨晾乾後，接著把蒜頭放進去。一開始都好好的，豈料今天要用蒜頭時，一打開竟然發現蒜頭都黑掉了，讓她超無奈「好想哭啊，怎麼會這樣呢？有沒有什麼可以保存蒜頭的好方法可以提供給我？謝謝大家」。

▲女網友不知蒜頭該怎麼保存。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲女網友不知蒜頭該怎麼保存。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
貼文一出，就有婆媽分享「不敗關鍵」，那就是必須要「曬乾」，「蒜頭要曬乾，撥成一粒一粒，放到牛奶瓶，再放到冰箱冷藏，我可以維持一年都沒壞也沒發芽」、「去年我是這麼做的，曬一個月以上，再分小袋（用網袋裝），吊在通風的地方，到今年蒜頭收成，去年的蒜頭沒壞掉，也沒發芽」、「我們也是這樣保存的，夏天就是要曬很乾，等到冬天蒜頭準備發芽前，剝好放進乾燥的牛奶罐裡冰起來，拿多少用多少，不要受潮，可以保存很久」。

其中，也有一名內行網友表示，「我阿姨在雲林種蒜頭的。我家固定每年買50斤回來放。前面一定要曬乾，很乾那種，然後用網袋釣起來、通風、不曬到太陽、不潮濕的位置，每年都保存的很漂亮」。

另外，還有不少網友表示，「通風乾燥」也很重要，「這個已經發酵了！其實蒜頭買回來就用個網袋裝（可剝可不剝），吊在通風不會碰到水的地方就好了！雲林人真心建議，簡單又實用」、「蒜頭要通風吧，我用網子吊在戶外，放一兩個月也沒見壞過」、「我都放在四週透孔籃子裡，放在陰涼處可以用很久」、「放網子，通風、陰涼處」、「通風保存就好」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
78.26%21.74%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.33%84.67%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.27%19.73%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.19%87.81%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.96%23.04%
2021-07-18-2021-07-21
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀