NOW早報／地瓜葉怎炒都很澀？媽「多1步驟」下鍋：變超嫩

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一名網友在臉書社團「家常菜」請益「請問大家炒地瓜葉的時候會先拉絲再下鍋炒嗎？另外，下鍋快炒之前，地瓜葉會不會先川燙過才下鍋？要怎麼炒才能讓地瓜葉又嫩又好吃？」
貼文一出，網友紛紛回應「當然要先拉絲，梗的地方有一層超厚的粗纖維，每次炒出來會澀會苦就是因為這原因，但好像很多人不知道要拉絲」、「一定要拉絲，這樣炒比較快」、「梗一定要把絲撕掉才嫩才好吃」、「拔絲一定要的！這樣炒的時間就短些也比較好吃」、「拉絲完口感會比較好，非常的順口」。
今日天氣／烟花颱風外圍環流影響！北部有局部大雨
中央氣象局表示，今（22） 日受到烟花颱風外圍環流影響，白天北部、中南部及東部部分縣市有局部大雨，其他地區午後留意雷雨發生；而颱風今天逐漸接近琉球南方海面，週五、週六會影響台灣，尤其北台灣最為明顯，由於颱風位在季風低壓環流內，可能會受到太平洋高壓的強弱、低壓環流或是未來可能發展的熱帶系統影響，路徑仍處於不確定性。
溫度方面，今天由於雲量增加，溫度會稍降一些，西半部約31至33度，花東地區在34度左右，感受會較悶熱。
7／26後有望降級？陳時中：近兩日決定相關指引
目前國內疫情逐漸趨緩，各界相當關注26日過後，三級疫情警戒是否會有所放寬。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（21）回應，近2日開會過後，會把相關指引對外公布。陳時中指出，近日會針對降級進行開會討論，那如果從三級降至二級，那室內限制5人、室外限制10人的規定勢必就會放寬，不過若是開會決定不降級，就不會有更動，近期會研究過後再跟大家報告。
未來開放高端疫苗混打？張上淳：等有實證資料再決定
目前國內外陸續有BNT疫苗、高端國產疫苗即將提供，未來是否會開放這些疫苗與其他廠牌混打？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨（21）日指出，會先收集好實證資料後，再給國人建議。
張上淳指出，當初在國外看不到有AZ加上莫德納的混打報告，所以專家會議小組建議，在等國際報告時，國內可以自己做；至於目前國產疫苗是否能夠開放混打，現在專家小組有許多人希望能有實證資料，以此立場來看，會先收集好的實證資料後，才能給國人這部分的建議。
另外，目前1500萬劑BNT疫苗採購敲定後，未來是否開放AZ與BNT疫苗混打？張上淳稱，這部分要經過疫苗諮詢小組討論後，才能進行決定；AZ與BNT疫苗混打在國外有許多實證資料，有正式發表的或非正式發表的研究，不過，這些資料都是只有幾百個案例而已，對專家會議小組的委員而言，這樣的案例是否足夠，還需要經過討論，當然BNT什麼時候進到國內來，也是個變數，所以是AZ混打莫德納或AZ混打BNT哪個會先通過，這他沒辦法替委員原做預測。
賈永婕生日向尪要「8人座休旅車」 背後原因藏洋蔥
「抗疫女神」賈永婕6月初開始送愛心餐，44天發了4000多個便當，而支援救命神器則是至今不間斷。她昨（21日）過47歲生日，向老公王兆杰要了一台休旅車當禮物，準備送給屏東部落居民當疫苗專車。
賈永婕日前在臉書表示，老公主動問她要什麼生日禮物，讓她直呼難得，心想可能是去年都沒有出國玩，索性獅子大開口，「我要了1台8人座的休旅車！」賈永婕說，今天和老公會把休旅車送到屏東三地門鄉部落。
至於贈送休旅車的原因，賈永婕表示，因為部落長者下山打疫苗交通不方便，以至目前部落疫苗施打率不高，所以這台車會是長者的疫苗專車，開學後也可以載小朋友上學，或是若居民需要看醫生，也可以省去很多通車時間，「這應該是目前我收到最貴重的禮物了！謝謝老公！」
奧運／謝淑薇質疑妹妹參賽沒教練 體育署正式回應
「台灣網球一姊」謝淑薇昨天再度砲轟網協，因為妹妹謝語倢入選東京奧運女雙項目，結果並沒有多餘的證件給謝語倢、許絜瑜組合，她相當不滿，並認為證件可能被誤用，不過教育部體育署正式回應，認為東奧籌備會認定選手是7月17日才遞補，因此沒有增加教練員額。
謝淑薇質疑，關於臨時教練證（P卡），妹妹拿到參賽資格應該有多一張證件，並暗示陪打員為「詹家姊妹」專屬陪打員；教育部體育署表示：「網協通知謝語倢、許絜瑜組合參加奧運是17日，因此東奧籌備會僅同意遞補選手，沒有增加教練名單。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。