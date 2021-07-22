煎香腸丟下鍋秒焦黑？婆媽多「1動作」：外皮酥脆好下飯
香腸是我們日常生活中，很常吃到的豬肉製食品，因為非常下飯，深受不少民眾喜愛，不過由於香腸外皮較薄，經常煎香腸火侯沒控制好，一丟下鍋一下就燒焦發黑，讓人看了食慾全沒。近日，就有網友分享自己煎香腸的時候總是「黑嚕嚕」，但自從使用新方法之後，煎出來的香腸外皮酥脆又好吃，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 09:25:17
原PO在「廚藝公社」貼文指出「平常在家都自己煎香腸，技術不好的我，常常弄得香腸像非洲來的黑嚕嚕，自從用了半煎煮之後，煎出來的香腸有多美，先在油鍋加入少少的油，放上香腸之後加入水，不用太多，只要大約香腸的一半，開火燒到水乾，再煎一下就能起鍋」。
貼文一出，網友紛紛回應「半煎煮真的超棒，外皮酥脆又下飯」、「半煎煮真的輕鬆而且不怕沒熟透」、「電視節目也有教，香腸用叉子戳幾下，用平底鍋加點水+蓋煎，水份蒸乾香腸大概七分熟，這個時候加點油搖動鍋子半油煎，超棒」、「我家都半煎煮啊，加水燒乾香腸就有7分熟，再煎一下外皮超漂亮」、「半煎煮不錯啊，跟一般直接煎不同。」
而也有網友分享另一種做法「半蒸煮」，「蒸完再煎會比加水煮煎好吃」、「蒸完再煎表面就好了，也很好吃」、「先蒸再煎一樣好吃又不會焦」、「先蒸可以去掉很多多餘的油脂，然後乾煎一下下到表皮脆脆就有香氣了」。（編輯張嘉哲）