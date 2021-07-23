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全台一線醫護，不畏炎熱氣候與感染風險，嚴正以待堅守崗位，即使身心備受煎熬，仍拼著解封曙光，不畏辛勞完成每日疫苗施打量，台北中山醫院副院長李世明醫師表示，在這段防疫的警戒期間，民眾也感受到醫護人員辛勞，我們看到很多台灣民眾的真善美，眾多知名藝人拋磚引玉出錢出力捐贈防疫物資與醫材，更多無名的市井小民不畏疫情的衝擊與餐飲業者合資，製作精美的星級防疫便當，希望能夠用美食慰勞第一線的防疫醫護人員。
防疫便當讓醫護人員暖心又暖胃
位於新北木柵山區的星級主廚阿強師表示，每天看到媒體新聞的報導，從疫情嚴峻到現在進入微解封全台搶打疫苗，防疫不只是醫護人員的責任，同島一命也並不只是口號，同時發現很多小農與養殖業者疫情被迫停業滯銷，於是利用自身對於餐飲的專業，持續跟農民及養殖業者進貨，將這些新鮮的食材製作成防疫便當，構思製作出在夏季適合食用的營養餐盒，送至警察局、醫院及各地區接種站，希望能為防疫工作貢獻心力。
打開阿強師的五星防疫便當，我們發現幾乎每樣配菜都是主菜，菜色有澎湖的生蠔、屏東的鰻魚、蘇澳的軟絲、苗栗優選豬肉及小農有機生菜沙拉等，阿強師除了支持這些辛苦的農民跟養殖業者外，也希望星級防疫便當能讓醫護人員吃得好又有營養，才能有好體力再為台灣人民打拼。
醫院積極接種疫苗 盼望早日回歸正常生活
李世明副院長表示，醫護人員在享用便當的同時，大家的心是暖的，感動也不予言表，在防疫的路上並不孤單，感謝廣大餐飲業者的用心，接下來他們仍會更加努力在防疫工作上，期盼台灣能早日擺脫疫情，天佑台灣，大家加油。
資料來源：健康醫療網 微解封仍需謹慎 醫護收星級便當揪甘心
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