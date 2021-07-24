他吃基隆鐵板燒驚見「隱藏加料」！外地人全愣：不能接受
鐵板燒餐廳現點現做，顧客在享用現炒美味的同時，也能一邊欣賞師傅的料理手法，且炒出來的菜色特別地香。對此，日前一名女網友在《Dcard》貼文提到自己是基隆人，男友是高雄人，他到基隆吃過一次鐵板燒後，覺得基隆的鐵板燒很奇怪，因為都會加「勾芡」，為此感到相當不解，貼文隨即引發熱議，一票外地人看完也驚訝直呼「不能接受！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-24 14:29:49
原PO表示「男友是在台北工作的高雄人，我是基隆人，自從男友搬來基隆跟我住之後，就常常說基隆的鐵板燒很奇怪」。她提到有次兩人一起叫外送鐵板燒，男友面有難色地說「蛤，可是基隆的鐵板燒都很怪欸，都會勾芡」，她不禁困惑「勾芡？是說炒肉的醬吧，點肉片類的幾乎每間鐵板燒都會勾芡啊？」男友卻說「那個根本是燴飯，你們是不是分不出鐵板燒跟燴飯的差別啊？」
原PO不服輸，開始找各種鐵板燒的照片，發現比較平價的鐵板燒確實都會加勾芡醬，類似黑胡椒醬那種，除非是比較高檔的鐵板燒，可能像海鮮、牛排才會乾煎偏多，並稱「基隆的鐵板燒如果是煎雞腿排也會加醬，不愛吃醬的客人可以請師傅不要加；煎魚就不會加」，男友聽完卻再度強調「吃過的鐵板燒只有基隆會勾芡！」讓原PO不禁好奇詢問「可以問問大家吃的鐵板燒到底有沒有勾芡嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「台北人，之前可內用時，吃鐵板燒看師傅炒肉類主餐，都沒有看到有加勾芡水唷！都是加水而已，我想勾芡水跟水大家都分得清楚吧」、「台中人表示從來沒吃過有勾芡的鐵板燒，光想就不能接受」、「我覺得要看店，基隆阿嬤家樓下的就不會很濃稠」、「有勾芡吃一口就結帳離開了，老闆一臉茫然」、「高雄人，沒吃過勾芡的鐵板燒＋1，無法接受」。（編輯：賴詠璿）