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鯖魚口感總是太柴？內行曝「好吃關鍵」：超油嫩又下飯！

▲近日有網友透露，自己不太喜歡吃鯖魚，因為口感太「柴」，對此，不少行家就傳授「好吃關鍵」。（圖／取自pixabay）
▲近日有網友透露，自己不太喜歡吃鯖魚，因為口感太「柴」，對此，不少行家就傳授「好吃關鍵」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-25 09:28:11

喜歡吃魚的人，應該都對「鯖魚」愛不釋手，而鯖魚最常被拿來乾煎，做成鹽烤鯖魚，最後裝盤再淋上檸檬汁，鹹中帶酸，相當美味。不過，近日就有網友表示，自己不太喜歡吃鯖魚，因為口感太「柴」，對此，不少內行紛紛揭密「好吃關鍵」。

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原PO在PTT女孩板以「喜歡鯖魚嗎？」為題發文，他指出，鯖魚非常營養，但他個人是不太喜歡，因為覺得口感太柴，但他也質疑「可能是我沒吃過好吃的？」並好奇詢問「大家喜歡鯖魚嗎？」

▲一名網友在PTT表示，自己不太喜歡吃鯖魚，因為口感太「柴」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT表示，自己不太喜歡吃鯖魚，因為口感太「柴」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，立刻引發討論，網友紛紛留言「蠻油的可以平衡柴的口感，煎鯖魚的味道整屋子散不掉，鮭魚、金鯧魚，甚至虱目魚肚都不會，好奇怪」、「還不錯，喜歡吃黑黑的肉」、「不喜歡，感覺腥味很重」、「喜歡，可是便當店很多魚都用炸的，通常用炸的都是不太新鮮的魚」、「家人很愛說只有挪威鯖魚可以，台灣的不好吃」、「不喜歡，吃起來澀澀柴柴」、「超好吃的啊很少吃到雷的耶！自己買回家烤也好吃。」「超臭...烤鯖魚到底哪裡好吃？」

另還有行家直指「冷凍挪威花飛超級好吃油油嫩嫩」、「買有油脂的煎到恰恰超好吃，鹹鹹的很下飯」、「挪威的比較肥不會柴，但台灣鯖魚也有分」、「用烤的很好吃，超愛，下飯」、「柴是因為你沒吃到進口的或人不會煮，烤得好的鯖魚又油又軟」、「挪威鯖魚烤一下淋上檸檬汁，配一碗糙米飯，健康便宜又好吃！」「挪威的好吃，油超香」、「喜歡鯖魚肚，烤完淋檸檬汁好吃。」（編輯：許苡晴）

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