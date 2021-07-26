來點實惠又均衡的選擇Ford Focus ST Wagon – SLS Edition試駕

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相較於Focus ST Wagon，Focus ST Wagon – SLS Edition在配備上做了些更動，例如：取消了AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統、全景式天窗、四門伸縮型防護邊緣、足踢感應式電動尾門、HUD抬頭顯示器與B&O音響系統等，其實仔細審視，這些配備有實用、也有絢麗，但對於操控派與預算的人來說，的確並非絕對必要的配備，這可讓Focus ST Wagon – SLS Edition便宜了約14萬，但重要的是車重較Focus ST Wagon輕了50kg，而且也只比掀背版的Focus ST僅重5kg，這對與整體配重可都是會有影響的，唯一比較可惜的是胎圈組由19吋〈235/35ZR19〉改為18吋〈235/40ZR18〉，不過這也提供車主日後較大的升級空間。
不過包括：Recaro運動跑車座椅、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、Qi 無線充電座、SYNC®3多功能資訊系統、原廠中文衛星導航系統、12.3吋全彩LCD液晶智慧多功能儀錶板、Level 2等級Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，以及330mm前碟盤搭配雙活塞卡鉗等依舊是標準配備。