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來點實惠又均衡的選擇Ford Focus ST Wagon – SLS Edition試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-26 11:25:20

Ford先後在2020年推出第四代Focus ST與Focus ST Wagon後，在台灣掀起一波鋼砲與高性能旅行車新話題，超值價格配上相對亮眼的性能，廣獲好評，並有亮眼的銷售成績；2021年Ford再於Focus ST與Focus ST Wagon間推出可謂Focus ST Wagon的實惠版本Focus ST Wagon – SLS Edition，再提供消費者新的選擇。

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相較於Focus ST Wagon，Focus ST Wagon – SLS Edition在配備上做了些更動，例如：取消了AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統、全景式天窗、四門伸縮型防護邊緣、足踢感應式電動尾門、HUD抬頭顯示器與B&O音響系統等，其實仔細審視，這些配備有實用、也有絢麗，但對於操控派與預算的人來說，的確並非絕對必要的配備，這可讓Focus ST Wagon – SLS Edition便宜了約14萬，但重要的是車重較Focus ST Wagon輕了50kg，而且也只比掀背版的Focus ST僅重5kg，這對與整體配重可都是會有影響的，唯一比較可惜的是胎圈組由19吋〈235/35ZR19〉改為18吋〈235/40ZR18〉，不過這也提供車主日後較大的升級空間。

不過包括：Recaro運動跑車座椅、8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、Qi 無線充電座、SYNC®3多功能資訊系統、原廠中文衛星導航系統、12.3吋全彩LCD液晶智慧多功能儀錶板、Level 2等級Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，以及330mm前碟盤搭配雙活塞卡鉗等依舊是標準配備。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
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你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
37.98%62.02%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.13%16.87%
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