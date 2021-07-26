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搭上 VIVA MIX 之熱！Gogoro VIVA XL 是「趁勝追擊」還是「冷飯熱炒」？

▲ 搭上 VIVA MIX 之熱！Gogoro VIVA XL 是「趁勝追擊」還是「冷飯熱炒」？
▲ 搭上 VIVA MIX 之熱！Gogoro VIVA XL 是「趁勝追擊」還是「冷飯熱炒」？

2GameSome - 有車賞

2021-07-26 17:25:00

從問世以來表現搶眼的 Gogoro VIVA MIX，一掃 2020 年電動機車大幅下滑的銷量陰霾，不僅 4、5 月奪得台灣機車市場單一機種銷售冠軍，第二季也以亞軍成績作收。延續此氣勢，Gogoro 趁勝追擊推出 VIVA XL 車款，是否能擴大 VIVA 家族的銷量表現？將此優異成績延續到年底？接獲 VIVA XL 試車消息之際，滿是期待。

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試駕車型為 VIVA XL Belt 版本，售價為新台幣 77,980 元。
試駕車型為 VIVA XL Belt 版本，售價為新台幣 77,980 元。
無預警發表時，關於 VIVA XL 的資料多數關注在相對於 VIVA MIX 的「尺碼放大」，確實，一如車名所述，VIVA XL 強調的就是車身尺碼的增加所帶來的便利，相對於 VIVA MIX 而言，車長拉長 105mm 來到 1845mm、軸距拉長 63mm 來到 1298mm、座椅拉長 80mm 來到 810mm、腳踏空間拉長 12mm 來到260mm，連置物空間也增加 2.6L 來到 26.5L，不過連帶著座椅高度也稍微增加 5mm 達到 750mm，車重在包含電池狀態下增加 2kg 來到 114kg 之譜。

 VIVA MIX

VIVA XL

Gogoro 3 

車長(mm)

1740

1845

1845

車重(kg/含電池)

112

114

114

軸距(mm)

1235

1298

1298

座高(mm)

745

750

750

座墊長(mm)

730

810

810

座墊下置物空間(L)

23.9

26.5

26.5

腳踏長度(mm)

248

260

250

 

對比上述數據，可以發現原來 VIVA XL 與 Gogoro 3 有著極大程度的相似，再加上兩者相同的採用固定式腳踏取代飛旋踏板的設計，以及車尾造型的高度相同，更可以確定的是，VIVA XL 就是使用 Gogoro 3 的車架修改而來的 VIVA 家族新機種。

VIVA XL 車長為 1845mm，軸距為 1298mm，與 Gogoro 3 相同。
VIVA XL 車長為 1845mm，軸距為 1298mm，與 Gogoro 3 相同。
腳踏空間來到 260mm 之譜。
腳踏空間來到 260mm 之譜。
VIVA XL 與 VIVA MIX 腳踏空間相差 12mm。
VIVA XL 與 VIVA MIX 腳踏空間相差 12mm。
坐墊拉長到 810mm。
坐墊拉長到 810mm。
VIVA XL 與 VIVA MIX 的座椅長度相差 80mm。
VIVA XL 與 VIVA MIX 的座椅長度相差 80mm。
VIVA XL 坐墊下置物空間有 26.5L，可以放下一頂 3/4 安全帽以外還有空間可放雨衣。
VIVA XL 坐墊下置物空間有 26.5L，可以放下一頂 3/4 安全帽以外還有空間可放雨衣。
VIVA MIX 坐墊下置物空間為 23.9L，放下一頂 3/4 安全帽之後就沒有太多剩餘空間。
VIVA MIX 坐墊下置物空間為 23.9L，放下一頂 3/4 安全帽之後就沒有太多剩餘空間。
兩者車頭造型相似，但細部略有不同，都有外加置物架的彈性。
兩者車頭造型相似，但細部略有不同，都有外加置物架的彈性。
兩者車尾的設計也略有差異。
兩者車尾的設計也略有差異。
VIVA XL 與 Gogoro 3 一樣都採用固定式後腳踏設計。
VIVA XL 與 Gogoro 3 一樣都採用固定式後腳踏設計。
當然，為了避免網內互打，VIVA MIX、VIVA XL 與 Gogoro 3 在價格分佈上還是有所差異，VIVA MIX 調漲之後的售價範圍為新台幣 66,980~74,980 元之間，VIVA XL 則是 69,980~77,980 元間，至於 Gogoro 3以Plus、GT、Premium 三車型而論則是在 73,980~79,980 元間。

 VIVA MIX

VIVA XL

Gogoro 3 

售價(新台幣)

BASIC

66,980

BASIC

69,980

Plus

73,980

KEYLESS

69,980

KEYLESS

72,980

GT

79,980

BELT

74,980

BELT

77,980

Premium

79,980

 

因此勢必在 VIVA MIX、VIVA XL 與 Gogoro 3 三者間，還是要有些規格上的不同，那就是動力輸出、底盤配置，以及微幅的配備差異。

馬達

G2.2

G2.2

G2(Premium升級G2.2)

最大馬力

8.05hp/3000rpm

8.58hp/3000rpm

Plus

8.31hp/3000rpm

GT

9.38hp/3000rpm

Premium

9.38hp/3000rpm

最大扭力(馬達/輪上)

21/150Nm/0-2500rpm

24/178Nm/0-2500rpm

Plus

23/188Nm/0-2500rpm

GT

25/205Nm/0-2500rpm

Premium

25/187Nm/0-2500rpm

傳動方式

BASIC

油封鏈條

BASIC

油封鏈條

Plus

油封鏈條

 KEYLESS

油封鏈條

KEYLESS

油封鏈條

GT

油封鏈條

 BELT

Gates 高張力碳纖維複合皮帶

BELT

Gates 高張力碳纖維複合皮帶

Premium

Gates 高張力碳纖維複合皮帶

續航力(km)

150

170

170

VIVA XL 提供鏈條與皮帶等不同版本選擇。
VIVA XL 提供鏈條與皮帶等不同版本選擇。
VIVA XL 續航力可達 170km，但為官方測試數據僅供參考，還是以實際騎乘為主。
VIVA XL 續航力可達 170km，但為官方測試數據僅供參考，還是以實際騎乘為主。
從表格中可以清楚發現，VIVA MIX 與 VIVA XL 用上相同的 G2.2 馬達，但輸出上 VIVA XL 為了對應較大的車身尺碼，在輸出表現更為優異，續航力也相對拉長，而在傳動配置上則同樣是同步提供鏈條與皮帶的多重選擇。而在 VIVA XL 與 Gogoro 3 的比較上，除了 Gogoro 3 Plus 車型的輸出略小於 VIVA XL 以外，其餘的 Gogoro 3 GT 與新推出的 Gogoro 3 Premium 動力輸出皆勝過 VIVA XL，也提供鏈條與皮帶的不同選擇，續航力同樣為170km。

底盤配置方面，VIVA XL 與 Gogoro 3 也幾乎完全一樣。無論是輪圈尺碼、煞車規格、前後懸吊等，但值得一提的是，只有 VIVA MIX 後避震具備預載可調功能，可對應更多不同的使用需求。

輪圈尺碼

前：90/90-10 (50J)

後：100/90-10 (56J)

前：100/90-12 (59J)

後：110/70-12 (56M)

前：100/90-12 (59J)

後：110/70-12 (56M)

碟盤尺寸

前：190 mm 打孔碟

後：190 mm 打孔碟

前：220 mm 打孔碟

後：180 mm 打孔碟

前：220 mm 打孔碟

後：180 mm 打孔碟

煞車輔助系統

SBS 同步煞車系統

SBS 同步煞車系統

SBS 同步煞車系統

前懸吊

潛望鏡式前叉

潛望鏡式前叉

潛望鏡式前叉

後懸吊

雙槍式後避震

(預載可調)

雙槍式後避震

(固定式)

雙槍式後避震

(固定式)

VIVA XL 前後輪圈都是 12 吋，前煞車碟盤直徑為 220 mm 打孔碟。
VIVA XL 前後輪圈都是 12 吋，前煞車碟盤直徑為 220 mm 打孔碟。
潛望鏡式前叉。
潛望鏡式前叉。
後煞車碟盤直徑為 180 mm 打孔碟，也配有 SBS 同步煞車系統。
後煞車碟盤直徑為 180 mm 打孔碟，也配有 SBS 同步煞車系統。
後雙槍式後避震為固定式。
後雙槍式後避震為固定式。
配備方面，VIVA XL 相較於 VIVA MIX 多了過彎感應方向燈、中柱架自動斷電等配備，而 Gogoro 3 則要到Gogoro 3 Premium 車型才增加過彎感應方向燈與中柱架自動斷電兩配備，但都沒有 USB 插座。

置杯架







USB插座

BELT才有

BELT才有



特別配備

 過彎感應方向燈

過彎感應方向燈(Premium)

 中柱架自動斷電

中柱架自動斷電

(Premium)

電子倒車鍵

(KEYLESS/BELT)

電子倒車鍵

(KEYLESS/BELT)

電子倒車鍵

(GT/Premium)

LED 頭燈規格。
LED 頭燈規格。
VIVA XL 儀表板設計與 VIVA MIX 設計略有不同，多了外框，在啟動方向燈時同向外框會閃爍增加辨識度。
VIVA XL 儀表板設計與 VIVA MIX 設計略有不同，多了外框，在啟動方向燈時同向外框會閃爍增加辨識度。
KEYLESS 與 BELT 版本配備有電子倒車鍵。
KEYLESS 與 BELT 版本配備有電子倒車鍵。
配備有置杯架、USB 插座與掛鉤。
配備有置杯架、USB 插座與掛鉤。
VIVA XL 配備有中柱架自動斷電功能。
VIVA XL 配備有中柱架自動斷電功能。
從以上的比較可以發現，Gogoro 希望趁著 VIVA MIX 的好評，並結合既有Gogoro 3 的基礎與成本優勢下，快速的再推出一款介於 VIVA MIX 與 Gogoro 3 之間的機種選擇。VIVA XL 的整體特色，主要在於結合 VIVA MIX 的造型特色與 Gogoro 3 的騎乘表現，穩定性、騎乘幾何方面與 Gogoro 3 接近，但少了 VIVA MIX 廣受好評的騎乘靈活性，這一點確實要看騎乘者自己的需求所選擇。

由於軸距拉長與輪圈尺碼的放大，VIVA XL 騎乘感相對於 VIVA MIX 來得穩定些許。
由於軸距拉長與輪圈尺碼的放大，VIVA XL 騎乘感相對於 VIVA MIX 來得穩定些許。
VIVA XL 優勢在於穩定性與舒適度，VIVA MIX 強項則在於靈活性，端看個人需求。
VIVA XL 優勢在於穩定性與舒適度，VIVA MIX 強項則在於靈活性，端看個人需求。
不過在尺碼放大這件事情上，VIVA XL 倒是相當適合體型較高、置物空間需求大，甚至相當適合當前需求相當高的餐飲外送平台工作者工作車使用，相對於 Gogoro 3 稍微便宜的車價，卻又享有一樣的空間優勢，還多了USB 外接電源插座，置杯架也一應俱全，無論自用或是商用，都是更經濟划算的選擇。

VIVA XL 相當適合外送平台的工作者使用。
VIVA XL 相當適合外送平台的工作者使用。
看起來 Gogoro 這算盤打得精彩，不過也要回顧過往  Gogoro品牌的銷售軌跡，除了一開始為了創造聲量、價格最高的 Gogoro 1 以外，過去的銷售王牌 Gogoro 2，以及先前的 VIVA 與 VIVA MIX 的優異銷售表現，都是出在於「創新」、「產品定位明確且重複性低」與「切合需求」等關鍵點，但在共通性過高的 Gogoro 3 身上，卻始終創造不出讓人滿意的銷售能量，這一點會不會也反映在與 Gogoro 3 有著高度共通的 VIVA XL 身上呢？相信在下半年的銷售報告中，會有更清楚的答案。

圖文報導看不過癮？那就不可以錯過同樣精彩的試駕影片！

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